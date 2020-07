PS5: AMD peut livrer des puces à temps

En mai, AMD avait déjà annoncé que la production des composants PS5 avait été accélérée et était donc bien dans les délais. Dans le cadre du rapport trimestriel actuel, vous pouvez désormais confirmer en plus que la livraison aura également lieu comme prévu.

AMD est le fabricant clé en main de puces pour PS5 et Xbox Series X, qui fournissent les processeurs 7 nm basés sur l’architecture ZEN 3 et les cartes graphiques RDNA 2. Dans l’intervalle, on craignait à plusieurs reprises que la pandémie en cours puisse entraîner des retards dans les plans de fabrication et de livraison. Cependant, selon Lisa Su, PDG d’AMD, ce n’est pas le cas.

Sony et Microsoft ont également confirmé à plusieurs reprises qu’ils s’en tiendraient au lancement des nouvelles consoles à Noël 2020 et que des quantités de production encore plus importantes sont prévues dans le cas de Sony. Cependant, des détails plus détaillés sur la date de lancement et les précommandes PS5 sont toujours ouverts.

Cependant, plus d’informations sont désormais attendues en août. Sony et Microsoft prévoyaient probablement de nouveaux événements, qui pourraient également concerner le matériel.