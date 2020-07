PS5: Amazon supprime Digital Edition de sa boutique

KUSMI TEA Makaibari Darjeeling First Flush 2018 Kusmi Tea

Découvrez, en édition limitée, le thé Darjeeling Makaibari « First Flush », cru 2018 de chez Kusmi Tea. Ses arômes fleuris, son parfum délicat, ses notes légèrement amandées et sa récolte experte en font un thé noir fin et unique. Pour recueillir ce millésime d’exception, Kusmi Tea a développé une caisse qui