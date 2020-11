PS5 Amazon Fiasco continue alors que le pilote est pris en train de voler une console

Un pilote d’Amazon UK a été filmé alors qu’il partait avec ce qui ressemble à une boîte de taille PlayStation 5 qu’il était censé livrer dans la maison où il était garé à l’extérieur.

Les résidents, Richard et Jenni Walker, avaient commandé une PS5 pour le 16e anniversaire de leur fils, mais ils ont reçu un remboursement et des chèques-cadeaux en guise d’excuses. Dans la vidéo ci-dessous, on voit le conducteur déposer des colis avant de rencontrer une grosse boîte. Il remet ensuite la boîte dans sa camionnette et repart. La fille de Walker a emmené les images de la caméra à son dépôt Amazon local, où le responsable a reconnu l’employé et a promis qu’il serait licencié. Cependant, la PS5 n’a jamais fait son chemin dans la famille Walker et malgré de nombreuses tentatives, Amazon n’a pas promis de remplacement même lorsque le stock serait disponible à l’avenir.

Amazon a confirmé que le chauffeur avait été licencié, mais ce n’est guère de consolation pour les Walkers et tous ceux qui se sont fait voler leurs colis ou ont reçu des appareils de cuisine et d’autres produits au lieu de leur PS5. Le géant en ligne n’a pas encore reconnu que ses membres du personnel étaient impliqués dans un certain nombre de ces cas de vol, mais a déclaré qu’il enquêtait sur ce qui s’était passé.

