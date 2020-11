PS4: Sony prévoit une période de transition de 3 ans vers la PS5

Kitchenaid Verseur protecteur 1 pièce 5KN1PS Kitchenaid

Le verseur/protecteur pour bol pour robot Artisan KitchenAid vous permet de réaliser tous types de recettes en protégeant votre plan de travail des projections et éclaboussures. Il s'adapte sur le bol 3 L (ref. 72002), le bol 4,83 L (ref. 00274 et 72046) et le bol 4,28 L (ref. 71018). Garantie 2 ans