Lequel Jeux PS4 avoir mises à jour PS5 gratuites? Ci-dessous, nous avons compilé une liste de tous les titres confirmés qui vous permettent transfert de PS4 à PS5 sans frais supplémentaires. Tous ces titres recevront une sorte de mise à niveau sur la console Sony de nouvelle génération qui leur permettra de mieux paraître, de mieux performer, ou les deux. Veuillez noter que ce guide fait référence à des mises à jour de jeu spécifiques et non à une compatibilité ascendante.

PS4 à PS5: tous les jeux avec des mises à niveau gratuites confirmées

Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les jeux PS4 qui vous permettent de passer gratuitement au jeu PS5. Vous trouverez également un bref aperçu des différences entre les versions et toute autre information pertinente.

PS4 à PS5: comment fonctionnent les mises à niveau gratuites?

Les mises à jour gratuites de PS4 à PS5 fonctionneront différemment selon la façon dont l’éditeur décide de prendre en charge l’initiative et les versions des jeux que vous possédez. Par exemple, si vous achetez une copie numérique d’Assassin’s Creed Valhalla sur PS4, vous pourrez passer à une copie numérique d’Assassin’s Creed Valhalla sur PS5 gratuitement. Si vous possédez une copie physique d’Assassin’s Creed Valhalla sur la PS4, vous devrez conserver votre copie du disque, car vous devrez l’utiliser pour jouer à Assassin’s Creed Valhalla sur la PS5.

Cela signifie que si vous achetez une copie physique de l’un des jeux répertoriés ci-dessus, vous ne pourrez pas passer à la version PS5 si vous achetez l’édition numérique PS5. Vous pouvez en savoir plus sur les deux modèles grâce au guide suivant: PS5 Digital Edition vs PS5: Quelle est la différence?

De quelles mises à niveau gratuites PS4 à PS5 profiterez-vous?