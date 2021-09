PS Plus octobre 2021 : nouvelle fuite des jeux gratuits Playstation du mois ?

Les utilisateurs de PlayStation viennent peut-être d’avoir un aperçu des jeux PS Plus gratuits du mois d’octobre, si une récente fuite est exacte. Cette information fait écho à la fuite du mois dernier, qui concernait les jeux PS Plus de septembre, dont des titres comme Hitman 2. Cette fuite s’est avérée exacte, mais cette information doit encore être confirmée.

PlayStation Plus, ou PS Plus en abrégé, est le service d’abonnement aux jeux en ligne de Sony, disponible sur les PS3, PS4, PS5 et PS Vita. Tous les abonnés à ce service ont accès au multijoueur en ligne, tandis que les utilisateurs de PS4 et PS5 bénéficient d’un accès spécial à une poignée de jeux gratuits chaque mois. Ces jeux gratuits sont mis à disposition le premier mardi de chaque mois, les jeux du mois suivant étant officiellement annoncés par Sony le dernier mercredi de chaque mois. Les spéculations sur les jeux gratuits de chaque mois vont bon train bien avant qu’ils ne soient révélés, et les fuites périodiques ne sont pas rares. Ces fuites peuvent provenir d’un certain nombre de sources différentes, Sony ayant lui-même accidentellement divulgué les jeux PS Plus gratuits du mois d’août il y a quelques mois.

Selon un rapport récent d’Eurogamer, il semblerait que la liste des jeux PS Plus d’octobre 2021 ait été divulguée cette fois-ci. Le forum de jeux français Dealabs – qui est la même plateforme que celle qui a publié la fuite PS Plus correcte du mois dernier – prétend que les jeux gratuits d’octobre comprendront PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X pour la PS4, tandis que les joueurs PS5 pourront profiter de Hell Let Loose. PGA Tour 2K21 et Hell Let Loose sont tous deux des sorties récentes, tandis que Mortal Kombat X existe depuis quelques années maintenant.

Hell Let Loose est un jeu de tir tactique à la première personne bourré d’action, Mortal Kombat X offre davantage de combats horribles et satisfaisants pour la série emblématique, et PGA Tour 2K21 offre un jeu de simulation de golf très soigné pour les fans de sport. Si cette fuite s’avère exacte, les propriétaires de PlayStation devraient être séduits.

❕ PS5 Open Beta Update ❕ We've deployed a patch to fix the exp reset bug. Let us know if it works for you! 🔵 New players can find the Beta on the PS store! pic.twitter.com/B4vwO50DmZ — HellLetLoose (@hell_let_loose) September 23, 2021

D’un autre côté, certains pourraient trouver cette offre quelque peu décevante, surtout si l’on considère les efforts déployés précédemment par Sony pour mettre à disposition des jeux à succès comme Final Fantasy 7 Remake et Uncharted : The Nathan Drake Collection disponibles gratuitement via le service. Ce mois d’octobre s’annonce comme un mois fort pour les jeux vidéo en général, avec des jeux AAA très attendus comme Metroid Dread et des indépendants intrigants comme Solar Ash qui sortiront dans les prochaines semaines, de sorte que même les joueurs insatisfaits de l’offre gratuite de PlayStation devraient avoir les mains pleines.