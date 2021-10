PS Plus novembre 2021 : les 3 jeux gratuits Playstation du mois et les 3 titres PS VR bonus dévoilés

Le line-up officiel des jeux PS Plus de novembre 2021 de PlayStation comprend six jeux au total, dont deux des plus connus sont Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning et Knockout City. Pour célébrer le cinquième anniversaire du PSVR, PlayStation Plus propose trois jeux VR supplémentaires en plus du trio standard d’ajouts mensuels. En octobre, PS Plus a permis aux abonnés de télécharger gratuitement la simulation de golf PGA 2K21, le jeu de tir multijoueur Hell Let Loose et le jeu de combat Mortal Kombat X. Ces jeux d’octobre sont encore disponibles en téléchargement jusqu’au 1er novembre.

PS Plus a traditionnellement donné des jeux gratuits depuis son lancement en 2010. Cependant, des rapports récents indiquent que le service pourrait se développer en même temps que les acquisitions de studios par Sony. C’est le cas du service de streaming d’anime Crunchyroll, que Sony a racheté pour plus d’un milliard de dollars. La rumeur veut que Sony ajoute Crunchyroll au PlayStation Plus, mais la société n’a fait aucune déclaration à ce sujet à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cependant, Sony teste actuellement une extension du PlayStation Plus avec le PS Plus Video Pass en Pologne.

Un nouveau post sur le PlayStation Blog révèle officiellement les six jeux à venir dans le lineup PS Plus de novembre 2021 : Knockout City, First Class Trouble et Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, ainsi que les jeux PS VR The Persistence, The Walking Dead : Saints & Sinners et Until You Fall.

Knockout City est un jeu de balle au prisonnier multijoueur d’EA, tandis que le jeu de déduction sociale First Class Trouble a été présenté lors du dernier PlayStation State of Play. Le dernier jeu de l’offre standard de trois jeux est Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, un remaster du jeu de rôle culte original. Avant l’annonce officielle de Sony, les trois jeux PS Plus de novembre ont fait l’objet d’une fuite en ligne, ce qui est devenu une habitude.

6 jeux rejoignent le PlayStation Plus à partir du 2 novembre, les voici :

• Knockout City (PS4, PS5)

• First Class Trouble (PS4, PS5)

• Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

• The Persistence (PS VR)

• The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

• Until You Fall (PS VR) pic.twitter.com/sQiHtyMMxm — PlayStation France (@PlayStationFR) October 28, 2021

La fuite PS Plus mentionne également The Walking Dead : Saints & Sinners, le premier des titres PS VR bonus. Dans ce jeu sous licence, les joueurs naviguent dans une Nouvelle-Orléans zombifiée dans l’univers de Walking Dead tout en affrontant des Marcheurs et des humains indignes de confiance. Il est accompagné de Until You Fall, un roguelite avec des hordes d’ennemis et un gameplay hack-and-slash. Enfin, The Persistence de Firesprite Studios, récemment acquis par PlayStation, complète la liste des jeux bonus du PSVR, et plonge l’utilisateur dans un vaisseau spatial infesté de membres d’équipage mutants. Chacun de ces six jeux sera disponible à partir du 2 novembre. La disponibilité de Knockout City, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning et First Class Trouble prendra fin le 6 décembre, mais les trois jeux PS VR bonus resteront téléchargeables gratuitement pour les abonnés jusqu’au 3 janvier 2022.

Bien qu’il ait subi une baisse récente et quelque peu significative du nombre d’abonnés, Sony continue manifestement à investir dans PS Plus. Les jeux gratuits du service peuvent être aléatoires, mais le bilan de PlayStation en 2021 a été bien meilleur que les années précédentes. L’année suivante pourrait être encore meilleure, avec de nombreux jeux retardés en 2021 qui sortiront en 2022, et dont certains pourraient arriver sur PS Plus ou PS Now peu de temps après le lancement.