PS Plus Mars 2022 : fuite des jeux gratuits Playstation du mois

Il devient assez courant que les jeux PlayStation Plus mensuels gratuits de Sony soient divulgués avant leur annonce officielle. Jusqu’à présent, Sony n’a apparemment pas été en mesure de colmater la fuite, car les prochains titres gratuits de mars ont été révélés tôt.

D’après un détail partagé par une fuite fiable, le programme de jeux gratuits pour PS Plus de mars 2022 comprendra des jeux comme Team Sonic Racing. À la surprise générale, les offres PS Plus pour février n’ont pas été divulguées avant la révélation officielle de Sony fin janvier. Le site français Dealabs a été à l’origine de ces rumeurs au cours des derniers mois, annonçant prématurément l’arrivée de titres tels que Hitman 2, Mortal Kombat X et même l’édition sans campagne de Godfall.

Les gratuités PS Plus de février ont suscité la controverse parmi les fidèles de PlayStation, qui ont estimé que l’ajout de EA Sports UFC 4, Planet Coaster : Console Edition, et Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep : A Wonderlands One-Shot Adventure était au mieux risible, au pire frustrant. Considérés comme l’un des pires ensembles de jeux de mémoire récente, les jeux de ce mois-ci sont tombés à plat à cause du DLC de Borderlands 2 centré sur Tiny Tina. On peut espérer que de telles lacunes marquent un léger ralentissement dans la perspective de la refonte de Spartacus, qui impliquerait un service à plusieurs niveaux et l’intégration de PS Now.

Le forum de jeux français Dealabs a une fois de plus révélé ce qui pourrait constituer la prochaine gamme de PS Plus. D’après une fuite fiable sur le site, deux titres viendront compléter l’offre de mars 2022 en plus de Grand Theft Auto Online pour PS5, confirmé précédemment : Ark Survival Evolve et Team Sonic Racing. Comme Sony ne communiquera pas les nouveaux titres avant quelques jours, les abonnés au PS Plus doivent prendre cette information avec des pincettes pour le moment.

Si la fuite de Dealabs s’avère exacte, et les précédents suggèrent que ce sera probablement le cas, les offres de mars 2022 dépassent largement les sélections PS Plus décevantes de février. Grand Theft Auto Online mis à part, c’est Team Sonic Racing qui se démarque, même si, comme beaucoup s’en souviennent, le jeu de karting aux couleurs de Sonic a déjà été en tête d’affiche du PS Now en juin 2021. Mais ce n’est pas la première fois que PS Plus et PS Now partagent des titres : Days Gone de PS Plus Collection est entré dans le catalogue PS Now quelques semaines seulement avant que la nouvelle console de Sony n’arrive dans les rayons.

Bien que les gratuités PS Plus aient été mitigées ces derniers temps, le service a offert plus que sa part de gros titres en 2021. L’année dernière, le catalogue de janvier comprenait Maneater et Shadow of the Tomb Raider, par exemple. Control : Ultimate Edition était la tête d’affiche de la sélection de février 2021. Et Star Wars : Squadrons était en tête des offres de juin 2021. Peut-être que cette année sera tout aussi impressionnante.