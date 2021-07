PS Plus Août 2021 : fuite de jeux gratuits, rumeurs et jeux confirmés Playstation

Les jeux PlayStation Plus du mois d’août approchent à grands pas, et le mois de juillet a été l’un des meilleurs mois que nous ayons vus jusqu’à présent, avec Call of Duty : Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds qui ont débarqué aux côtés de A Plague Tale : Innocence, la mise à jour next-gen.

Avec des jeux comme Oddworld : Soulstorm, Bugsnax et Destruction All-Stars, Sony a fait un tabac avec les jeux PS4 et PS5. Grâce à tous ces jeux gratuits (et au jeu en ligne), le nombre d’abonnés au service PS Plus a dépassé les 47 millions dans le monde.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les jeux PlayStation Plus d’août 2021, y compris toutes les prédictions, rumeurs et fuites potentielles.

Quand les jeux PS Plus d’août 2021 seront-ils annoncés ?

Traditionnellement, les jeux PS Plus sont toujours annoncés le dernier mercredi du mois à 16h30 précises sur le PlayStation Blog. Les titres annoncés sont ensuite disponibles en téléchargement sur la boutique PSN le premier mardi du mois.

Cependant, les jeux PS Plus du mois d’août 2021 ont en fait été révélés à l’avance sur le site Web PlayStation, ce qui est probablement une erreur de la part de Sony.

Quand sortiront les jeux PS Plus d’août 2021 ?

Là encore, la date de disponibilité des nouveaux jeux PS Plus est réglée comme une horloge, les nouveaux jeux étant disponibles en téléchargement sur la boutique PSN le premier mardi du mois.

Les jeux gratuits PS Plus d’août 2021 seront disponibles en téléchargement sur le PlayStation Store le mardi 3 août 2021.

PS Plus août 2021 confirmé dans une fuite

August PS+ lineup revealed by Sony https://t.co/Ty18b8ewIt •Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

•Tennis World Tour 2

•Hunter's Arena: Legends (PS5) pic.twitter.com/cn6NV4ElYy — Wario64 (@Wario64) July 24, 2021

Les jeux PS Plus du mois d’août 2021 comprennent Hunter’s Arena : Legends pour PS5, qui a été annoncé lors de la dernière présentation State of Play de Sony. De plus, les joueurs PS4 auront également accès à Plants vs. Zombies : Battle For Neighbourville et Tennis World Tour 2.

Hunter's Arena: Legends | Bande annonce de gameplay - State of Play - Juillet 2021 | PS5, PS4

Lire cette vidéo sur YouTube

Les offres PS Plus d’août 2021

Il n’y a pas beaucoup d’offres en ce moment, mais nous allons continuer à parcourir le web. Pour des abonnements de trois mois, vous pouvez en obtenir un chez Amazon pour 24,99 €.