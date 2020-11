Protéger les tourbières tropicales pour prévenir les pandémies, selon des scientifiques

La préservation des forêts de tourbières riches en carbone dans les climats tropicaux pourrait aider à arrêter la propagation de nouvelles pandémies, ont déclaré des scientifiques de l’Université d’Exeter. Les tourbières tropicales, que l’on trouve en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique centrale et du Sud, sont des points chauds de la biodiversité. Ces habitats de jungle gorgés d’eau abritent une grande variété d’animaux sauvages, notamment des chauves-souris et des rongeurs, qui sont souvent des animaux hôtes de nouvelles maladies. Le coaching et la destruction de l’habitat dans ces zones mettent les humains en contact avec ces animaux, augmentant le risque que de nouveaux agents pathogènes puissent « sauter » vers les hôtes humains, devenant des maladies dites « zoonotiques ». Covid-19 n’est pas apparu dans une région avec des tourbières tropicales, mais les virus Ebola et VIH l’ont fait, soulignent les scientifiques. «Les forêts de tourbières tropicales sont riches en faune et en flore», a déclaré l’auteur principal, le Dr Mark Harrison. «L’exploitation et la fragmentation de ces habitats, la récolte de la faune amène de plus en plus de personnes en contact étroit avec la biodiversité des tourbières, augmentant le potentiel de transmission de maladies zoonotiques. Le mois dernier, les plus grands scientifiques du monde ont averti que le monde est confronté à des pandémies mondiales de plus en plus fréquentes, coûteuses et mortelles, à moins que les gouvernements n’apportent un «changement transformateur» aux économies et aux modes de vie des gens. La déforestation, la destruction de l’habitat et la faune ont été désignées comme les forces motrices de l’émergence de nouvelles maladies comme Covid-19. Les tourbières brûlées peuvent également causer d’énormes pics de pollution atmosphérique (Photo: Dimas Ardian / Getty) Bénéfice climatique Non seulement une protection supplémentaire des tourbières aiderait à prévenir l’émergence de nouvelles maladies dangereuses, mais elle aiderait également à lutter contre la crise climatique, selon l’étude d’Exeter, publiée dans dit le journal PeerJ. Les tourbières stockent de grandes quantités de carbone dans leur sol, qui est libéré dans l’atmosphère si la tourbe est endommagée ou déterrée. Les tourbières endommagées sont une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre, responsables de près de 6% des émissions de CO2 d’origine humaine chaque année. Rien qu’au Royaume-Uni, les tourbières endommagées produisent autant de CO2 que tous les poids lourds sur les routes britanniques, a averti la RSPB.

Arko Essentiel Spray Anti Moustiques 60ml Arko Essentiel Spray Anti Moustiques 60ml Description : Protège toute la famille (adultes, femmes enceintes et allaitantes, enfants dès 6 mois) 8h en zone tempérée et 7h en zone tropicale. Efficacité testée selon les recommandations de l'OMS : 8h sur Aedes albopictus (moustique tigre, vecteur du chikungunya),