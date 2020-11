Propriétaires de Harley en Inde, la marque continuera à vous soutenir!

Harley Davidson a finalement écrit une lettre à ses clients en Inde et les a assurés de leur soutien continu. Les motos d’origine Harley-Davidson, les accessoires, l’équipement, les activités HOG et les services importants tels que la garantie et le service moto sont actuellement actifs et se poursuivront à partir de janvier 2021.

Il y a quelques mois, lorsque Harley Davidson a annoncé pour la première fois qu’elle quitterait l’Inde, la nouvelle a suscité beaucoup de négativité, de surprise et d’incertitude. Les propriétaires de Harley se sont soudainement retrouvés bloqués, ne sachant pas exactement comment ils feraient réparer leurs motos. Les concessionnaires Harley Davidson se sont également retrouvés au milieu de nulle part avec la fermeture des activités commerciales de motocyclettes américaines en Inde. Quelques jours après, un peu d’espoir est venu lorsque Harley a annoncé son nouvel accord avec Hero MotoCorp pour le marché indien.

Et maintenant, Harley Davidson a finalement écrit une lettre à ses clients en Inde et les a assurés de leur soutien continu. Dans cette lettre adressée directement aux clients indiens, Harley Davidson les a assurés de travailler avec Hero MotoCorp pour une expérience transparente avec la marque en 2021 et au-delà. La lettre disait: «Les motos d’origine Harley-Davidson, les accessoires, l’équipement, les activités HOG et les services importants tels que la garantie et le service moto sont actuellement actifs et continueront à partir de janvier 2021».

L’une des plus grandes préoccupations des propriétaires de Harley existants était la disponibilité des pièces et l’entretien régulier et l’entretien de leurs motos. La lettre garantit aux clients que les pièces, les pièces de rechange et les accessoires seront disponibles à la commande auprès des concessionnaires. Les concessionnaires Harley existants ne continueront cependant à être en activité que jusqu’au 31 décembre 2020. La société révélera cependant plus de détails sur leur réseau de concessionnaires et leurs points de service mis à jour avant la fin du mois de décembre 2020.

Nous doutons que de nouveaux concessionnaires soient ajoutés à ce stade. Quant aux concessionnaires existants, tous ne pourront pas prolonger leurs contrats avec la marque en 2021 et au-delà. C’est quelque chose que nous ne découvrirons qu’à temps. Un autre grand avantage qui peut être tiré de cette lettre est que Harley Davidson déclare qu’elle continuera à apporter de nouvelles motos en Inde, mais que plus de détails à leur sujet ne seront partagés que plus près de leur lancement. Et cela nous amène à spéculer si Harley Davidson pourrait réellement apporter la nouvelle Pan America ADV en Inde, qui autrement n’aurait peut-être pas été en Inde.

Harley assure même que les activités de HOG se poursuivront en 2021 et au-delà et c’est quelque chose qui doit être un grand soulagement pour les propriétaires de Harley. Les activités de HOG sont une grande partie de la possession d’une Harley Davidson et les clients existants et plus récents peuvent certainement l’attendre à l’avenir. L’épreuve entière de Harley Davidson India, de leurs clients et de leurs partenaires commerciaux a été très malheureuse au cours des deux derniers mois. Cependant, il est bon de savoir que la société continuera à soutenir ses clients et ses fans ici en Inde à l’avenir.