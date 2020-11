Prop 22 passes en Californie, victoire majeure pour Uber et Lyft

Dans une victoire majeure pour les entreprises basées sur des applications, comme Uber et Lyft, en Californie, les électeurs ont adopté la Prop.22, une initiative de vote qui continuera à garder les travailleurs de concert désignés comme des entrepreneurs indépendants et non des employés à temps plein.

La mesure a été adoptée avec environ 58% des voix, après que 11 millions de votes aient été comptés avec 68% des circonscriptions déclarant.

La campagne Oui sur 22 a été injectée avec plus de 200 millions de dollars par des sociétés d’économie de la scène comme Uber, Lyft, DoorDash et Instacart. La proposition exige que ces entreprises versent aux conducteurs un salaire horaire équivalant à 120% de leur salaire minimum local ou national et fournissent aux conducteurs qui travaillent pour ces entreprises – en moyenne – au moins 15 heures par semaine une allocation pour une couverture d’assurance maladie.

Les conducteurs ne seraient pas payés pour le temps passé entre les trajets à attendre le prochain passager.

Selon TechCrunch, la PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a envoyé un e-mail aux chauffeurs disant: «Avec ce vote, les chauffeurs et les livreurs obtiendront ce que beaucoup d’entre vous ont demandé: l’accès aux avantages et aux protections, tout en maintenant la flexibilité et l’indépendance que vous veulent et méritent… L’avenir du travail indépendant est plus sûr car de nombreux conducteurs comme vous ont pris la parole et ont fait entendre votre voix – et les électeurs de tout l’État ont écouté.

Les critiques de la mesure de vote ont fait valoir que la prop.22 exploite les travailleurs de chantier basés sur les applications, qui incluent ceux des industries du covoiturage et de la livraison, et offre des avantages plus faibles que ceux offerts aux autres travailleurs de la scène sous AB5, la législation californienne adoptée l’année dernière qui classe plus de travailleurs comme employés.