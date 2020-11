Promo JBL début du Black Friday: économisez jusqu’à 58% sur les écouteurs et l’audio

Nous commençons à voir certains détaillants nous taquiner avec un aperçu de leurs offres Black Friday, la dernière étant le géant de l’audio JBL. D’aujourd’hui à dimanche, une poignée des meilleurs produits JBL subissent d’énormes baisses de prix; ajouter aussi peu que 50% de réduction.

Heureusement, nous avons eu vent de ces offres tôt, vous avez donc le temps de profiter de l’accessoire audio de votre choix avant que les stocks ne soient épuisés. Nous avons divisé les offres en offres casque et autres offres audio ci-dessous. Tous ces produits JBL sont livrés avec la livraison gratuite et la livraison de retour gratuite de 30 jours si vous n’êtes pas entièrement satisfait.

Offres casque JBL

Les écouteurs JBL sont réputés pour leur variété, mais vous êtes toujours assuré d’un excellent son et d’une qualité de fabrication fine.

Quatre paires d’écouteurs sont proposées dans cette vente en avant-première du Black Friday. Ils incluent le JBL Live 300TWS pour 74,95 $ (75 $ de rabais), le Tune 125TWS pour 49,95 $ (50 $ de rabais) et le JBL Tune 225TWS pour 49,95 $ (50 $ de rabais). Vous pouvez choisir votre style d’écouteurs en fonction de votre technologie.

Les écouteurs JBL Endurance Peak sont également disponibles pour 49,95 $ (70 $ de rabais). La conception flexible et sécurisée des crochets d’oreille les maintient en sécurité pendant que vous vous entraînez et l’indice IPX7 garantit qu’ils conviennent à toutes les conditions météorologiques.

Consultez les offres ci-dessous.

Casque JBL Live 300TWS Le casque JBL Live 300TWS vous offre jusqu’à six heures de lecture sur une seule charge. Insérez-les dans l’étui de chargement pour jusqu’à 14 heures d’écoute supplémentaire et bénéficiez d’une augmentation d’une heure en seulement 10 minutes.

Casque JBL Tune 225TWS 49 $ 0,95 sauvegarder 50 $ .00 Achetez-le maintenant Casque JBL Tune 125TWS 49 $ 0,95 sauvegarder 50 $ .00 Achetez-le maintenant JBL Endurance Peak 49 $ 0,95 sauvegarder 70 $ .00 Achetez-le maintenant

Offres audio JBL

JBL produit de tout, des haut-parleurs aux systèmes stéréo, et cette variété se reflète dans les premières ventes du Black Friday. Le célèbre JBL Flip 5 et le JBL Xtreme 2 sont en vente respectivement au prix de 69,95 $ (50 $ de rabais) et 149,95 $ (200 $ de rabais). Le Flip 5 figure sur notre meilleure liste d’enceintes Bluetooth en raison de sa superbe polyvalence.

La JBL Bar 5.1, qui se transforme d’une barre de son en un véritable système de cinéma maison sans fil 5.1, est également proposée pour une expérience d’écoute de film et de musique épique. Il est passé de 499,95 $ à 299,95 $ jusqu’à dimanche.

Consultez ces offres ci-dessous et n’oubliez pas qu’elles sont toutes soumises à la disponibilité des stocks.