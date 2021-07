Cette promesse de la Reine que le Prince Charles pourrait rompre

Il est dit depuis des mois que lorsque le Prince Charles deviendra Roi, il y aura beaucoup de changements au Palais. Les plans du Prince de Galles pour une monarchie allégée ne sont pas un secret, selon les spécialistes. Dans une interview accordée à talkRADIO en avril, la biographe royale Angela Levin a déclaré :

« Le prince Charles souhaite depuis très longtemps réduire la monarchie pour faire des économies et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils reçoivent du contribuable. »

Comme l’a rapporté le Daily Mail à peu près au même moment, la vision de Charles pour une version réduite de « The Firm » pourrait inclure seulement lui-même, Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince William, la duchesse Catherine et leurs enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – en tant que membres de la famille royale. Dans ce cas, les autres membres de la famille pourraient être encouragés à prendre des emplois plus traditionnels pour aider à subvenir à leurs besoins et le changement pourrait même signifier la perte de leurs titres, de leurs patronages et peut-être même de leur sécurité, sauf lors d’événements royaux (comme ce fut le cas pour les princesses Eugénie et Béatrice en 2011). Mais avant même que Charles ne devienne roi, les initiés affirment que le prince de Galles provoque des tensions au sein de la famille et pourraient finalement rompre une promesse de longue date que la reine Elizabeth et le prince Philip ont faite il y a des décennies.

Charles pourrait rompre la promesse de la reine et du prince Philip de donner au prince Edward le titre de duc d’Édimbourg

Lorsque le prince Edward a épousé Sophie, comtesse de Wessex, en 1999, le Palais a publié une déclaration qui promettait à Edward le titre de duc d’Édimbourg : « La Reine, le duc d’Édimbourg et le prince de Galles ont également convenu que le prince Édouard devrait recevoir le duché d’Édimbourg en temps voulu, lorsque le titre actuel détenu par le prince Philip reviendra à la Couronne. » Entre-temps, Edward a reçu le titre de comte de Wessex et son épouse, comtesse de Wessex (qu’il a choisie) le jour de leur mariage.

Philip voulait qu’Edward soit le prochain Duc d’Edimbourg après sa mort et qu’il poursuive le travail du Prix du Duc d’Edimbourg en tant que son parrain. Mais des rapports récents suggèrent que Charles n’a pas l’intention de le lui donner. Un proche du prince de Galles a récemment déclaré au Sunday Times : « Le prince est le duc d’Édimbourg en l’état actuel des choses, et c’est à lui qu’il revient de décider ce qu’il adviendra du titre. Il ne reviendra pas à Édouard ».

Aucune règle royale ne stipule que Charles doit donner le titre à Edward, mais le comte de Wessex est le seul des trois fils de la reine à ne pas détenir de duché. S’il refuse le titre à Edward, Charles irait à l’encontre de la volonté écrite de sa mère et de son père. Dans un rapport publié le 14 juillet dans le Daily Mail, l’expert royal Dan Wootton écrit que Sa Majesté serait très malheureuse si Charles n’accède pas à la promesse de Philippe. « Je soupçonne que la reine ne sera pas heureuse non plus d’un revirement aussi flagrant et, bien qu’elle respecte le fait que Charles doive remodeler la monarchie après sa mort, elle devrait être écoutée. »

Le fan club d’Edward et Sophie s’est agrandie depuis un an et demi, notamment depuis la mort du prince Philip

Les Wessex ont assumé un rôle plus important depuis le départ du prince Harry et de la duchesse Meghan et sont devenus des acteurs clés au cours des 18 derniers mois. Au fil des ans, Edward et Sophie sont devenus extrêmement proches de la reine, ce qui s’est clairement manifesté après la mort de Philip. Quelques jours après la mort du duc d’Édimbourg, Sophie et Edward, accompagnés de leur fille, Lady Louise Windsor, ont assisté à un service dominical à la chapelle royale de tous les saints à Royal Lodge à Windsor, où le comte a remercié la foule d’être venue présenter ses condoléances et a qualifié la mort de son père de « choc épouvantable ». Sophie a également parlé de manière émouvante de son beau-père, révélant en larmes les détails de ses derniers moments.

« C’était si doux », a-t-elle dit. « Comme si quelqu’un l’avait pris par la main et qu’il était parti. »

Le public britannique a été charmé et remonté par les manières terre-à-terre des Wessex. Lors de l’interview accordée en juin par Edward à CNN, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de son père, il a parlé de l’héritage du duc (notamment du Prix du Duc d’Édimbourg) et a semblé sincèrement touché lorsque le journaliste Max Foster a demandé comment la reine tenait le coup. « Merci d’avoir posé la question », a répondu le comte, avant de noter que sa mère se portait « remarquablement bien », mais a ajouté que des moments plus difficiles l’attendaient. Ces apparitions – et un article approfondi dans le Telegraph – ont rendu les Wessex beaucoup plus populaires, faisant de la question de savoir si Edward recevra le titre de duc d’Édimbourg une priorité pour les observateurs royaux au Royaume-Uni.

Selon les initiés, la décision présumée de Charles de refuser le titre à Édouard serait due, en partie, à la rivalité et à la jalousie entre frères et sœurs

Le prince Charles aurait éprouvé du ressentiment face à la notoriété et à la popularité croissante de son frère et de sa belle-sœur. Certains experts royaux affirment que ses sentiments personnels pourraient être l’une des raisons pour lesquelles le prince de Galles ne respecterait pas les souhaits de sa mère et de son défunt père en ce qui concerne le titre de duc d’Édimbourg.

Richard Kay, chroniqueur bien informé de la famille royale et ami de longue date de la princesse Diana, a écrit dans le Daily Mail du 13 juillet que la décision de Charles de refuser le titre à son frère cadet pourrait découler d’une vieille rivalité fraternelle ainsi que de la jalousie dans les rangs. Philip était apparemment beaucoup plus proche d’Edward que de Charles, tandis que ce dernier était notoirement dur avec le prince de Galles, comme Charles l’a dit un jour au biographe Jonathan Dimbleby. Kay a écrit que depuis qu’Edward et Sophie sont devenus le visage public de la famille royale à la suite de la mort de Philip, il y a une « fatigue des Wessex » parmi « certains » membres de la famille royale.

L’expert royal a expliqué que si Edward devait recevoir le titre de duc d’Édimbourg, il serait finalement hérité par le fils d’Edward, James, vicomte Severn, bien qu’il ait été « élevé dans l’espoir d’une vie en dehors de la famille royale ». Il a également rapporté que Charles envisage de transmettre le titre au plus jeune fils de William, le prince Louis, et que, ce faisant, il garderait le titre fermement entre ses mains et celles du duc de Cambridge.

Edward, du moins en public, refuse d’être pris dans la mêlée

Lorsque la BBC lui a demandé, après la mort de Philip, s’il hériterait du titre de duc d’Édimbourg, Edward a diplomatiquement répondu :

« C’était bien en théorie, il y a des années, lorsque c’était une sorte de rêve chimérique de mon père… et bien sûr, cela dépendra de si oui ou non le prince de Galles, lorsqu’il deviendra roi, le fera, donc nous attendrons de voir. Donc oui, ce sera un sacré défi de l’assumer. »

Mais les observateurs royaux, comme Wootton, ont été clairs sur ce qu’ils pensent d’Edward potentiellement privé du titre. « Refuser à Edward le titre de duc d’Édimbourg dont il a attendu d’hériter depuis avant son mariage me semble trop brutal et pue le fait de se couper le nez pour se venger du visage », a écrit Wootton dans le Daily Mail. « Edward et Sophie représentent le type de royal travailleur et loyal actuellement en pénurie. Charles doit également tenir compte de l’héritage de son père. Si Edward n’est pas fait duc d’Édimbourg et que Charles conserve le titre de roi, celui-ci disparaît essentiellement dans la vie publique. »