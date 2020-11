Prokudin-Gorsky: l’Ouzbékistan de l’époque tsariste capturé dans de rares photographies couleur, 1907-1911

Quelques années avant d’être chargé par le tsar Nicolas II de photographier l’Empire russe en couleur, le photographe Prokudin-Gorsky est parti en expédition dans ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan pour observer une rare éclipse solaire.

Le long voyage en Ouzbékistan a échoué dans son objectif principal après que la couverture nuageuse ait bloqué toute vue de l’éclipse solaire, mais le voyage n’était pas une perte de temps. Avec son appareil photo de fabrication allemande qui permettait de produire des images en couleurs naturelles, Prokudin-Gorsky a exploré les ruelles de Samarkand et de Boukhara, capturant des photographies en couleurs rares, contrairement à toutes celles qui avaient été prises auparavant. Il avait déjà visité la région, mais les photographies de son voyage de 1911 sont parmi les seules images survivantes de cet endroit et de cette époque.

Prokudin-Gorsky a utilisé un appareil photo conçu par Adolf Miethe. Pour chaque image, il existait 3 négatifs de taille identique (9 cm de large sur 24 cm de haut), en verre et recouverts de la composition spéciale, inventée et brevetée par Prokudin-Gorsky.

Ces négatifs ont été réalisés à l’aide de 3 filtres en verre, installés dans une caméra. Ils étaient responsables des spectres de couleur bleue, verte et rouge. Lorsque les trois images étaient prises en sandwich et avaient une lumière rouge, verte et bleue à travers elles, une image couleur pouvait être projetée.

Après ses voyages en Asie centrale, Prokudin-Gorsky a travaillé sur plusieurs autres expéditions, dont une commémorant les campagnes napoléoniennes 100 ans auparavant. Mais alors que les nuages ​​de la guerre – ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale – s’assombrissaient à l’horizon de l’empire, les voyages de Prokudin-Gorsky devinrent dangereux.

En août 1918, Prokudin-Gorsky quitta la Russie pour la Norvège lors d’un voyage officiel, mais il ne revint pas. Le tsar et sa famille avaient été tués le mois précédent alors que les révolutions russes se déroulaient. Dans ses notes, Prokudin-Gorsky écrit: Avec l’arrivée de la Révolution en Russie, la collection risquait de se perdre, et elle resta sous cette menace pendant plusieurs années. Cependant, grâce à une séquence d’événements réussie, j’ai pu obtenir l’autorisation d’exporter sa partie la plus intéressante. Sont généralement exclues les photographies ayant une importance stratégique, peu intéressantes pour le grand public, et les photos prises dans toute la Russie à divers endroits, mais non liées par une idée ou un système commun.

Prokudin-Gorsky a trouvé son chemin à Paris en 1920 et a passé la majeure partie du reste de sa vie en France. Un mois après la libération de Paris en août 1944, il mourut.

En 1948, quatre ans après la mort de Prokudin-Gorsky, ses héritiers vendent ce qui restait de sa collection à la Bibliothèque du Congrès. La collection contenait 14 albums-catalogues et 1 902 négatifs à triple verre.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / Légendes: Bibliothèque du Congrès et Amos Chapple / Catherine Putz de The Diplomat).