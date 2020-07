Projets axés sur la technologie des étudiants de la Technische Universität Dresden

Un dispositif appelé TracePen qui enseigne aux robots à effectuer des tâches humaines, ainsi que des fonctionnalités de technologie portable conçues pour former des surfeurs professionnels dans le salon VDF de la Technische Universität Dresden.L’exposition numérique comprend 10 projets d’étudiants axés sur la technologie développés dans le cadre du cours d’ingénierie du design industriel à l’école , basé à Dresde, en Allemagne.Selon la Technische Universität Dresden (Université technique de Dresde), le cours marie le design industriel et le génie mécanique « d’une manière unique dans toute l’Allemagne » pour aider à préparer les étudiants aux exigences et à l’avenir de l’industrie .Université: Technische Universität DresdenCours: Ingénierie de la conception industrielleCours: « L’étude de l’ingénierie du design industriel à l’Université technique de Dresde combine le design industriel et le génie mécanique d’une manière unique dans toute l’Allemagne. » En plus des principes fondamentaux de l’ingénierie mécanique, les cours comprennent le design basi cs tels que l’esquisse, la modélisation 3D et la couleur et la coupe. Une approche axée sur la pratique et des coopérations interdisciplinaires consolident les connaissances méthodiques et théoriques de la conception et favorisent la conception de projets tangibles. « Avec un programme d’études bien coordonné, les étudiants sont préparés de manière optimale pour les tâches futures dans l’industrie et les entreprises créatives. Ce spectacle est aimablement soutenu par technischesdesign.org. « Cleaning Exo par Stefan Teubner » Cleaning Exo est une vision d’exosquelette aidant les propriétaires âgés à nettoyer la façade. L’exosquelette assiste le système musculo-squelettique du bras de l’utilisateur au moyen de moteurs actifs et intelligents, depuis le processus de façade le nettoyage peut être assez épuisant. »J’ai analysé les tendances, les technologies et les défis futurs dans le but d’améliorer le nettoyeur haute pression d’aujourd’hui. En collaboration avec Kärcher, l’un des principaux fabricants d’équipements de nettoyage, j’ai identifié la solution la plus prometteuse. « L’exosquelette qui en résulte se compose d’un sac à dos faisant office de moyeu avec une pompe à pression, un réservoir d’agent de nettoyage et le raccordement d’alimentation en eau, ainsi que le exosquelette de bras unilatéral. « Nom: Stefan TeubnerProjet: Nettoyage Adresse ExoContact: [email protected]: linkedin.com/in/stefan-teubner-351b65122Wave par Jessica Janik » Imaginez un appareil qui pourrait vous aider à apprendre essentiellement toutes les compétences que vous vouliez – comme le surf. Spécialement développé comme une aide à l’entraînement pour les surfeurs professionnels, Wave associe une planche équipée de capteurs à un bracelet à rétroaction vibratoire. « Alors que la technologie embarquée évalue chaque mouvement du surfeur, le portable fournit un retour haptique en temps réel sur les erreurs détectées. Dans une application intégrée, l’athlète reçoit des indices visuels supplémentaires et une analyse de mouvement approfondie pour les guider vers une séquence de mouvements perfectionnée. « Ce système holistique permet une meilleure adaptation au stimulus d’entraînement et, par conséquent, une progression d’apprentissage beaucoup plus rapide. » Nom: Jessica JanikProjet: Adresse WaveContact: [email protected]: linkedin.com/in/jessica-janik-089357183Feldschwarm Grassland Module par Felix Schmitt « Les véhicules agricoles continuent d’augmenter en taille pour atteindre le plus haut rendement possible, ce qui provoque une compression sévère du sol Le module Feldschwarm Grassland vise à résoudre ce problème en fabriquant des machines individuelles plus petites qui fonctionnent de manière autonome tout en travaillant ensemble comme un essaim. «La configuration modulaire de chaque machine permet une adaptation à différents scénarios dans un environnement agricole. Cela nécessite une conception spécifique du châssis porte-outils pour le scénario de la prairie. Dans le cadre du concept Feldschwarm, un seul module de châssis d’outil peut être utilisé pour toutes les étapes du processus de tonte, d’andainage, de retournement et de transport de l’herbe. « Nom: Felix SchmittProjet: Module Feldschwarm GrasslandAdresse de contact: [email protected]: linkedin.com/in/felix-schmitt-3b1385119Trace de Lenard Opeskin « L’urbanisation et la densification des centres-villes sont susceptibles d’entraîner de plus en plus de personnes défavorisées financièrement dans les zones périphériques urbaines ou les régions rurales. Dans ces zones structurellement faibles, il existe une forte dépendance au transport individuel motorisé. Combiné avec des limitations physiques dans la vieillesse, entraînant une perte de capacité de conduire, cela limite souvent fortement la mobilité personnelle. « Les véhicules entièrement automatisés permettront des concepts de mobilité rentables et flexibles dans ces régions en particulier. Par conséquent, une conduite adaptée à l’âge -un intérieur partagé, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, quelles que soient leurs limitations physiques, a été conçu. « Nom: Lenard OpeskinProject: Adresse TraceContact: [email protected]: linkedin.com/in/lenard-opeskin-b0b0b71a9AidBoards Table by Michael Zinn « La table AidBoards est une table d’opération médicale qui répond aux circonstances particulières de l’intervention en cas de catastrophe. La demande de disponibilité rapide dans le sens d’une production à court terme à faible coût, des voies de transport alternatives et un montage simple sur le lieu d’utilisation résultent dans un design minimaliste basé sur du carton ondulé résistant. « La table AidBoards est réduite aux fonctions essentielles des tables chirurgicales et est rapidement prête à l’emploi grâce à un simple mécanisme de plug-in. Après utilisation, le produit peut être soumis au cycle des vieux papiers ou, si nécessaire, composté ou brûlé. « Nom: Michael ZinnProjet: AidBoards TableContact adresse: [email protected]: instagram.com/miczin.idHaptikos by Yichen Fan » Alors que le support informatique et robotique a été introduit dans les salles d’opération au cours de la dernière décennie, le résultat de la chirurgie laparoscopique reste largement tributaire de l’expertise individuelle du chirurgien. « Haptikos explore la possibilité d’améliorer les processus de formation en chirurgie laparoscopique, leurs performances en chirurgie clinique et finalement augmenter le bénéfice du patient en utilisant de nouvelles technologies d’actionnement. Le prototype utilise un anneau en silicone gonflable à commande pneumatique pour générer une rétroaction tactile au bout des doigts. « De cette façon, il est possible de simuler des sens haptiques tels que la pulsation des vaisseaux sanguins invisibles, la dureté des organes et la texture des tissus et améliorez ainsi la convivialité des instruments de saisie laparoscopique. « Nom: Yichen FanProject: HaptikosContact addr ess: [email protected]: linkedin.com/in/yichen-fan-96066a94Sièges de banlieue modulaires de Clemens Beyerlein « Ce projet comprend un concept de sièges modulaires pour les transports publics dans les services de trains de banlieue. L’intention était de développer un concept de siège dans le contexte du futur transport multimodal et de la mobilité individuelle. « Par conséquent, l’utilisateur est guidé à travers une configuration HMI numérique, qui combine les préférences et les capacités de l’utilisateur avec un siège optimisé pour l’itinéraire de transport optimal. Cet utilisateur L’approche centrée couvre différents scénarios de voyage et les combine avec des zones d’assise comme les déplacements rapides, les salons ou les zones de travail. Les modèles ont été développés dans un cadre paramétrique spécial pour aligner et justifier tout dimensionnement suivant de l’intérieur. « Nom: Clemens BeyerleinProjet: Modular Commuter Adresse SeatsContact: [email protected]: @ wayf.nderDesign Concept for TracePen par Paul Judt « La flexibilité et la rapidité jouent un rôle de plus en plus important dans la production mondiale. Les robots industriels devront en particulier être capables de passer facilement et à moindre coût d’un application au suivant. La simplicité de la programmation devient un facteur décisif pour un produit moderne ion. « Le TracePen est conçu pour les Wandelbots et peut être une solution à ce défi. Il s’agit d’un dispositif de suivi 3D qui capture les mouvements humains, qui peuvent être transférés au robot. Avec cette approche basée sur la démonstration, il est possible pour quiconque d’apprendre à un robot à effectuer une tâche en quelques minutes – sans avoir besoin de connaissances en programmation. « Nom: Paul JudtProject: Design Concept for TracePen Adresse de contact: [email protected]: linkedin .com / in / paul-judt-342b23194Laro par Simon Schmitt « Laro est un concept de nettoyage de surfaces extérieures dont le but est d’exécuter le processus de nettoyage de manière plus durable. Unités de nettoyage – assemblées dans un système d’essaim adaptatif – nettoient de manière autonome des zones prédéfinies avec la technologie laser au lieu de l’eau. « En collaboration avec Kärcher, un des principaux fabricants d’équipements de nettoyage, j’ai développé un robot autonome, capable de grimper des murs verticaux en un matériau de pneu inspiré du principe gecko. Grâce à une application, le client peut d’abord scanner les surfaces, puis configurer le système. Ensuite, un transporteur autonome transporte l’essaim – avec la bonne quantité de robots LARO – automatiquement à l’emplacement souhaité et l’essaim démarre nettoyage. « Nom: Simon SchmittProjet: LaroAdresse de contact: [email protected] d’ascenseur légère de Tobias Zerger » En raison de la tendance mondiale à l’urbanisation, les ascenseurs en tant que systèmes techniques pour la mobilité des personnes à l’intérieur des bâtiments deviennent de plus en plus importants et Ce concept de cabine d’ascenseur se distingue par sa conception modulaire et légère. L’utilisation de composites renforcés de fibres réduit s le poids de la voiture et la consommation d’énergie impliquée du système. «Le design intérieur a un impact important sur l’expérience utilisateur car un nombre considérable de personnes se sentent encore en danger dans les ascenseurs. Dans ce projet, l’utilisation des méthodes UX a permis de développer un design d’intérieur qui affiche une atmosphère sûre et simultanément en open-space. « Nom: Tobias ZergerProject: Lightweight Elevator CarContact adresse: [email protected]: linkedin.com / in / tobias-zerger-1820b01a4L’initiative des étudiants et des écoles du Virtual Design Festival offre une plate-forme simple et abordable aux groupes d’étudiants et de diplômés pour présenter leurs travaux pendant la pandémie de coronavirus. Cliquez ici pour plus de détails.

