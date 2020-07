Projet Avengers qui ramène Iron Man Marvel Studios

– – – Marvel peut nous choquer avec un projet passionnant Avengers qui ramène Iron Man des studios Marvel. Est-ce que Iron Man peut revenir dans les studios Marvel, même si Tony Stark a expiré dans l’épopée finale de Avengers: Fin de partie? Il ne sera pas répondu de manière concluante de sitôt. bien que ce soit une question que se posent de nombreux amoureux. Il existe déjà un moyen de ramener Iron Man dans les morts. sans ruiner l’héritage du dernier film Avengers de Marvel Studios. En plus de cette spéculation. il y a en fait une rumeur intrigante sur le MCU qui suggère que Stark pourrait rejoindre les Avengers dans un prochain emploi. mais ce ne sera pas le film Avengers 5 que tout le monde attend avec tant d’impatience. Quand les studios Marvel ont parié la ferme sur Iron Man en 2008, ils n’auraient pas pu imaginer à qui le travail serait dirigé. Il est simple d’envisager un moyen de transposer le monde en films. tout dépendait du succès de ces premiers films. Heureusement pour Marvel et les fans, Iron Man de Robert Downey Jr. a livré le genre de réalisation qui rendrait finalement possible un énorme Avengers. Projet de fin de partie. Quelque 11 décennies et 21 films après. Endgame indiquerait la mort du plus grand super-héros du monde. C’est un titre assez soudain pour Iron Man. On pourrait penser que Batman, Superman ou Spider-Man seraient les héros les plus aimés. il s’agit de films. Néanmoins, c’est la version RDJ. Cela aurait pu se passer très différemment si Marvel avait les droits sur X-Men Wolverine, Fantastic Four’s Mister Fantastic ou Spider-Man ces années-là – mais ces personnages n’étaient pas disponibles. C’est pourquoi le décès d’Iron Man fait mal à Endgame. Et c’est pourquoi en faisant simplement revivre Tony Stark pour les aventures des Avengers. Marvel ne parvient pas à ruiner l’héritage du film des studios Marvel. Cela dit, nous avons déjà expliqué qu’il existe une excellente méthode pour Iron Man pour rejoindre les Avengers dans une certaine mesure. ou même devenir une sorte d’antagoniste, sans se rendre compte du forfait de Stark dans Fin du jeu. Et maintenant, on a appris que Kevin Feige & Co. travaillait dans un travail incroyable de Avengers qui pourrait offrir à Marvel une chance de permettre à Iron Man de revenir au bercail. La théorie précédente disait que l’Iron Man que nous récupérerions ne serait pas celui que nous aimons tous. Eh bien, pas précisément. Il serait une version d’Iron Man d’une chronologie différente. similaire au Gamora et au Loki. Cet Iron Man pourrait être similaire à bien des égards. mais des différences pourraient faire de cette édition de Stark un antagoniste possible. Le scénario de Secret Wars des bandes dessinées serait le meilleur moyen de le réussir. On dit que Marvel y travaille. Inutile de dire que rien ne garantit que Secret Wars se déroule ou qu’Iron Man en fait partie. Cela nous amène à un nouveau rapport. L’Illuminerdi qui déclare les Illuminati de Marvel est en préparation aux studios Marvel. Le blog aurait appris d’un nouveau disque de distribution que Marvel était dans les premières phases de développement du projet.Kevin Feige est répertorié comme fabricant. Ce genre d’action est ce que vous attendez d’un groupe de super-héros: les accords de Sokovie et la guerre actuelle avec Thanos. mais je ne fais que spéculer ici. Il ne fait aucun doute que la rumeur des Illuminati est excitante. Et les studios Marvel pourraient faire fonctionner Illuminati.La prochaine histoire importante avec laquelle le studio fonctionne est Secret Wars. Il n’y a aucune garantie que Stark serait contenu dans les Illuminati du MCU. Après tout, les films de Marvel ne sont pas nécessairement des interprétations de ces bandes dessinées. Un autre problème est que l’équipe Illuminati pourrait bénéficier d’une certaine diversité. alors que ce pourrait être un gaspillage de ne pas lui avoir au moins une variante du groupe. Marvel n’a pas l’intention d’annoncer une étape bientôt dans l’état actuel des choses. L’étape 4 est encore retardée en raison de cette publication pandémie de coronavirus. également en ce qui concerne la finalisation de la création des autres et la libération des emplois terminés. – – –

