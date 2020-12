Project Zero de Google publie une autre vulnérabilité qui a affecté la sécurité des iPhones: un exploit AirDrop sans clic

Project Zero de Google a découvert certaines vulnérabilités dans la sécurité des iPhones, et après que ces vulnérabilités aient été corrigées par Apple dans les mises à jour de sécurité, l’équipe les divulgue publiquement. Cette vulnérabilité récemment annoncée a affecté AirDrop – une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs d’iPhone de transférer de manière transparente des fichiers entre iPhones. Ne t’inquiète pas, cette vulnérabilité a déjà été corrigée par Apple, donc si vous avez installé la dernière version d’iOS (elle a été corrigée dans iOS 13.5), vous n’êtes pas soumis à ce risque. Cependant, ces types de découvertes montrent que les appareils Apple ne sont pas à l’abri des pirates autant que les gens le pensaient autrefois.

Tech Radar rapporte que dans les résultats de Project Zero, la vulnérabilité est expliquée comme étant connectée à AirDrop et il suffit que le pirate soit à distance Wi-Fi de votre iPhone. Cela signifie que la vulnérabilité aurait pu être exploitée sans que vous ayez à cliquer sur des liens ou à effectuer une action pour que le pirate ait accès à votre smartphone. Les chercheurs de Project Zero soulignent que même s’il leur a fallu six mois pour résoudre cette vulnérabilité, certains utilisateurs malveillants peuvent avoir une meilleure technologie ou un meilleur accès et pourraient exploiter ces vulnérabilités beaucoup plus facilement.

Soyez assuré qu’aucune preuve que cette faille de l’iPhone a été exploitée n’a été trouvée. Il peut sembler inquiétant que les appareils Apple soient également soumis à ce type d’exploitation sans clic. Cette faille de sécurité a été découverte par le chercheur Ian Beer du Project Zero de Google. Le chercheur explique en détail son processus de recherche et d’exploitation de la vulnérabilité dans Le rapport officiel de Project Zero, alors vérifiez-le si vous êtes intéressé.