Project Oxygen – Avec un Zeppelin sur la terre contaminée – apparaît pour PS5

Le développeur Far From Home a son nouveau jeu Projet Oxygène a annoncé que 2021 serait publié pour PS5, XSX et le PC. Dans celui-ci, vous traversez la terre contaminée dans un zeppelin et vivez une aventure solo passionnante.

Les joueurs incarneront un scientifique solitaire qui explorera une terre écologiquement détruite et évoluée après que l’humanité ait été incapable de conjurer son propre destin. Pour permettre une immersion plus profonde dans ce monde unique, le jeu tourne à la première personne et repose sur une solide boucle de jeu de survie, dans laquelle les joueurs doivent régulièrement pénétrer profondément dans l’inconnu dangereux.

L’exploration, la survie et le succès dépendent fortement de la base technologique avancée de Zeppelin Air Force de chaque joueur, qu’il peut contrôler, améliorer et personnaliser. Ce zeppelin sera la principale bouée de sauvetage du joueur et le refuge du monde irréel qui fait rage sous et autour de lui. Une base aérienne mobile qui fonctionne comme tout – le transport, le maintien de la vie, le stockage, le laboratoire de recherche, la protection et l’évasion.

L’histoire elle-même en révèle tant:

«Au plus fort d’une catastrophe écologique mondiale, l’humanité a été poussée au paradis alors que la terre devenait de plus en plus inhabitable. Dans une lutte désespérée pour leur survie, les gens ont créé des tours monstrueuses et provisoires qui s’élèvent au-dessus de la couche inhospitalière de fumées toxiques. À partir de là, ils reconstruiraient la société, créeraient une base de recherche et essayeraient d’inverser la catastrophe qui se développait en bas. Ils ont inévitablement échoué. Cependant, la façon dont un petit groupe a survécu et s’est échappé reste un mystère.

Aujourd’hui, des centaines d’années plus tard, un écosystème maléfique et nouvellement développé vit et prospère dans la poussière toxique qui recouvre la terre alors que les tours vides du dernier état de l’humanité s’effondrent dessus. Puis une seule personne revient et l’histoire du «Projet Oxygène» commence. «