Project Hail Mary: Phil Lord et Chris Miller se joignent à Ryan Gosling Space Pic

Phil Lord et Chris Miller chercher à filmer le s *** hors de Ryan Gosling’s prochain thriller spatial Projet Je vous salue Marie. Le projet est l’adaptation de « The Martian », auteur Andy Weir’s le dernier roman du même nom devrait sortir au printemps 2021 de Random House. Lord and Miller dirigera le film pour MGM, selon The Hollywood Reporter. Les deux sont également attachés pour adapter « Artemis » de Weir au grand écran avec Genève Robertson-Dworet écrire le scénario. Dans ProjectHail Mary, Gosling jouera un astronaute sur un vaisseau spatial chargé de sauver la planète. L’acteur a quitté un autre rôle d’astronaute dans le biopic Universal Pictures 2018 Premier homme comme Neil Armstrong.

Aditya Sood produira Projet Je vous salue Marie pour la société de production de Lord and Miller. Il a fait la même chose pour l’adaptation cinématographique de Le Martien (2015). Rejoindre Sood, c’est Amy Pascal, qui dirigeait Sony lorsque Lord et Miller dirigèrent leur 21 Jump Street des films. Elle a également produit Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui a valu au duo un Academy Award du meilleur long métrage d’animation. Le Martien a remporté sept nominations aux Oscars mais a été exclu de toutes les catégories. Il a remporté deux Golden Globes du meilleur film – comédie ou comédie musicale et le meilleur acteur pour la star Matt Damon. Le film a rapporté plus de 228 millions de dollars au pays et plus de 630 $ au niveau mondial au box-office de 20th Century Fox. Réalisé par Ridley Scott avec le scénario de Drew Goddard, le film de survie de science-fiction avait un casting de stars comprenant Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Mackenzie Davis, Donald Glover, et Aksel Hennie. Miller et Lord restent occupés avec leurs nombreux projets de production exécutive Le film Lego franchise de films et émissions de télévision Bénis les chapeaux pour Fox et Créoles pour Netflix.

