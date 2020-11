Project Diablo 2, un mod de retouche massif avec des mises à jour saisonnières, est lancé cette semaine

Si vous recherchez plus de Diablo 2 et que vous êtes épuisé d’aller « vont-ils ou non » pour un remaster officiel, Project Diablo 2 pourrait être exactement ce que vous recherchez. Le mod massif retravaille le jeu d’action-RPG classique à peu près de haut en bas, « améliorant le jeu comme si le développement n’avait jamais cessé », et il est lancé cette semaine. Et si cela ne vous dérange pas de résoudre certains problèmes techniques, vous pouvez commencer à jouer dès maintenant.

Le projet Diablo 2 est officiellement lancé le 6 novembre avec sa première saison, Awakening, mais une version bêta ouverte a débuté aujourd’hui si vous souhaitez vous y rendre tôt et aider les moddeurs à résoudre les premiers problèmes. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de Project Diablo 2 pour obtenir les détails – et, bien sûr, télécharger le mod pour vous-même.

L’intention ici est de démarrer une nouvelle vie à long terme pour Diablo 2. Le mod retravaille les compétences et en ajoute de nouvelles pour mettre l’accent sur la diversité de construction, nous donne un rééquilibrage massif des objets, élargit le contenu de fin de partie, offre une foule d’améliorations de la qualité de vie , et lie le tout dans un système d’échelle saisonnier avec des mises à jour majeures tous les quatre mois.

«Il s’agit essentiellement d’appliquer 20 ans de connaissances sur le RPG et de le rétrocéder à Diablo 2 afin que nous puissions prétendre que le jeu a été corrigé aussi longtemps», nous a dit SenpaiSomething, chef de projet, plus tôt cette année.

Cette date de sortie de Diablo 4 est encore longue, longue loin, il est donc bon d’avoir des alternatives.

