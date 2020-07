Programme de vaccination contre la grippe hivernale du NHS étendu aux enfants de 11 ans et à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus

Le gouvernement vise à doubler son programme de vaccination contre la grippe hivernale en Angleterre à 30 millions de personnes, avec des vaccins gratuits pour les 50 ans et plus et les enfants de 11 ans, dans une démarche sans précédent pour protéger le NHS. Les fonctionnaires sont préoccupés par l’impact d’un double les cas de coronavirus et la grippe saisonnière submergent potentiellement le service de santé – les personnes à risque de grippe sont «presque certainement» à risque de Covid-19, disent les experts. On craint également que les gens souffrent à la fois de la grippe saisonnière et du Covid-19 en même temps. L’année dernière, environ 15 millions de personnes ont reçu un vaccin contre la grippe saisonnière, mais les ministres espèrent que ce chiffre passera à 30 millions cet hiver.Le bulletin d’information a coupé le bruit À l’heure actuelle, le programme gratuit du NHS contre la grippe est destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux femmes enceintes , les personnes atteintes de certaines conditions telles que les maladies rénales, l’asthme ou les maladies cardiaques et les soignants ou les personnes dans les maisons de soins. Les travailleurs sociaux et de santé de première ligne peuvent également recevoir le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe est également gratuit pour les enfants de plus de six mois souffrant d’un problème de santé de longue durée, ceux âgés de deux et trois ans et ceux qui sont à l’école primaire. Ce programme sera désormais étendu à toute personne âgée de 50 ans et plus et aux enfants de 11 ans à la fin du mois d’août de cette année – la première année du secondaire. Toute personne vivant dans un ménage avec quelqu’un sur la liste des patients protégés par le NHS pour Covid-19 sera également éligible à un vaccin gratuit.Groupes à haut risqueL’année dernière, environ 15 millions de personnes ont reçu un vaccin contre la grippe saisonnière, mais les ministres espèrent que ce nombre passera à 30 millions. cet hiver (Photo: PA) Les experts espèrent que les chirurgies des généralistes se concentreront sur les groupes à haut risque avant ceux âgés de plus de 50 ans dans la gamme en forme et en bonne santé. Toutes les cabinets de médecin généraliste n’auront pas suffisamment d’espace dans le réfrigérateur pour accepter toutes les doses de vaccin dont ils auront besoin. Cependant, l’objectif est que tous les éligibles aient reçu leur vaccin avant Noël. Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré: «Cet hiver plus que jamais, avec le Covid-19 toujours en circulation, nous devons contribuer à réduire tous les risques évitables. . Vacciner plus de personnes aidera à réduire la transmission de la grippe et à empêcher les gens de tomber malades. »Le gouvernement espère que le NHS et les travailleurs sociaux considéreront qu’il est de leur responsabilité professionnelle de se faire vacciner contre la grippe, mais il n’a pas exclu de le rendre obligatoire dans les années à venir. saison grippale de l’hiver 2019/2020, 72,4% des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu leur vaccin en Angleterre, tout comme 44,9% de celles des groupes à haut risque âgés de 6 mois à 64 ans. Dans l’ensemble, 74,3% des agents de santé de première ligne leur jab. Le taux de participation est connu pour être beaucoup plus faible pour le personnel des services sociaux. En savoir plus Les fonctionnaires qui planifient les crises hivernales de grippe, d’inondations, de Brexit et de coronavirus sous le nom de code ‘D20’ Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Il est essentiel que nous mettions tout en œuvre pour nous préparer pour l’hiver, et le Premier ministre l’a déjà a annoncé 3 milliards de livres sterling pour protéger le NHS. Nous prenons maintenant une autre mesure importante pour aider à protéger le grand public en administrant le vaccin contre la grippe à plus de personnes que jamais auparavant. Ce sera le plus grand programme de vaccination antigrippale de l’histoire et contribuera à protéger notre NHS alors que nous entrons dans l’hiver. « Si vous êtes admissible à un vaccin gratuit, que ce soit pour la première fois ou parce que vous en recevez habituellement un, je vous conseille vivement vous pour l’obtenir, non seulement pour vous protéger, mais pour protéger le NHS et vos proches de la grippe. »

JOSETTE LA CHOUETTE T-Shirt Enfant Raton Laveur 9/11 ans 9/11 ans - Gris - Joli T-shirt raton laveur pour enfant. Unisexe, il convient aussi bien aux filles qu'aux garçons et s'accorde avec tous les vêtements ! COMPOSITION 100% coton bio peigné, 155 g/m2 maille ring-spun Illustration originale Juliette Merris ENTRETIEN : Pour préserver l'illustration imprimée : Température maximum

JOSETTE LA CHOUETTE T-Shirt Enfant Extraterrestre 9/11 ans 9/11 ans - Noir - Joli T-shirtextraterrestre pour enfant. Unisexe, il convient aussi bien aux filles qu'aux garçons et s'accorde avec tous les vêtements ! COMPOSITION 100% coton bio peigné, 155 g/m2 maille ring-spun Illustration originale Juliette Merris ENTRETIEN : Pour préserver l'illustration imprimée : Température maximum

Buccotherm Dentifrice Enfant 7 à 12 ans Bio Goût Ice Tea Pêche 50ml Le dentifrice bio Buccotherm , pour enfants de 7 à 12 ans, nettoie en douceur les dents, protège ces dernières contre les caries et lutte contre la plaque dentaire. Sa formule contient un dosage en fluor adapté aux enfants (1450 ppm). Le plus ? Son goût d'Ice Tea Pêche.