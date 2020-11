Programmation HBO Max Thanksgiving Crossover avec TNT, TBS – / Film

Une fois qu’une plate-forme de streaming a été lancée, vous ne vous attendez pas vraiment à ce que ses créateurs reviennent à la programmation télévisée traditionnelle, mais si Netflix peut le faire, il le peut aussi. HBO Max. Mais HBO Max ne se dirige vers la télévision que pour un événement spécial de Thanksgiving: la plate-forme de streaming fait équipe avec les chaînes de télévision WarnerMedia pour apporter Max Originals comme Titans et L’hôtesse de l’air, et des marathons de films DC et copains à TNT, TBS, et truTV.

HBO Max Thanksgiving à TNT, TBS, truTV

Rien ne dit Thanksgiving comme tomber devant la télé avec le ventre plein. Et HBO Max se met dans l’ambiance des fêtes avec «Thanksgiving at HBO Max», un événement de programmation croisé organisé à TNT, TBS et truTV qui donnera au public un avant-goût de la bibliothèque de titres du streamer.

Pendant le week-end de Thanksgiving, les près de 140 millions de téléspectateurs collectifs des trois chaînes pourront goûter à de nouveaux Max Originals comme Titans et L’hôtesse de l’air, dans les débuts télévisés de l’émission, ainsi que dans des films populaires de DC comme Batman contre Superman: l’aube de la justice, l’homme d’acier, et Wonder Woman. HBO Max fera également ses débuts sur son prochain film comique de Melissa McCarthy Superintelligence. Et bien sûr, beaucoup de copains marathons. Ce sera l’occasion pour les téléspectateurs de «recevoir gratuitement une semaine entière de HBO Max».

Voici l’horaire complet ci-dessous (toutes les heures sont en HE):

Jeudi 26 novembre:

TNT

11 h 00 à 14 h 00 – «Batman vs Superman: l’aube de la justice»

14h – 17h – «Man of Steel»

17 h 00 – 20 h 00 – «Wonder Woman»

20 h 00 – 23 h 00 – «Aquaman» (Première du réseau)

23 h 00 – 00 h 00 – «Titans» (HBO Max Original)

TBS

6 h – 8 h – «Le film Lego Ninjago»

8 h – 11 h «Le Hobbit: La bataille des cinq armées»

11 h 00 – 13 h 00 – «Shrek Forever After»

13h – 18h – Marathon «Amis»

18 h 00 – 20 h 15 – «Le magicien d’Oz»

20h15 – 22h30 – «Le Magicien d’Oz»

22h30 – 23h – «The Big Bang Theory»

truTV

7h30 – 9h00 – «L’effet Carbonaro»

9h00 – 11h00 – Marathon «Impractical Jokers»

13h00 – 15h30 – Marathon «Impractical Jokers»

15h30 – 18h00 – Marathon «Impractical Jokers: Inside Jokes»

18h – 22h – Marathon «Impractical Jokers»

23 h 00 – 23 h 30 – «Jokers impraticables: blagues à l’intérieur»

23h30 – 2h00 – Marathon «Impractical Jokers»

Vendredi 27 novembre:

TNT

11 h 00 à 14 h 00 – «Wonder Woman»

19h00 – 22h00 – «Aquaman»

22 h 00 – 12 h 30 – «Justice League»

TBS

6 h 00 – 8 h 00 – «Tammy»

8h00 – 10h00 – «La vie de la fête»

10h00 – 15h08 – Marathon «Amis»

15 h 08 – 17 h 10 – «La vie de la fête»

17 h 10 – 19 h 00 – «Tammy»

19h00 – 21h30 – «Crazy Rich Asians»

21h30 – 12h00 – «Crazy Rich Asians»

truTV

7h30 – 9h00 – «L’effet Carbonaro»

9h – 23h – Marathon «Impractical Jokers»

23h – 1h – Marathon «Tacoma FD»

Samedi 28 novembre:

TNT

14 h 00 – 16 h 45 – «Man of Steel»

16 h 45 – 19 h 00 – «Justice League»

19h00 – 22h00 – «Wonder Woman»

22 h 00 – 1 h 00 – «Batman v. Superman: l’aube de la justice»

TBS

6 h 00 – 8 h 30 – «Lara Croft Tomb Raider: Le berceau de la vie»

8h30 – 11h00 – «Godzilla»

11h – 18h – Marathon «Amis»

18h – 23h – Marathon «The Big Bang Theory»

truTV

6h – 8h – Marathon «Adam Ruins Everything»

8h – 12h – Marathon «Impractical Jokers»

14h00 – 16h00 – Marathon «Impractical Jokers»

17h – 18h – Marathon «Impractical Jokers: Inside Jokes»

18h – 21h – Marathon «Tacoma FD»

21h – 22h30 – Marathon «Impractical Jokers»

Dimanche 29 novembre:

TNT

12h – 14h – «Le film Lego Batman»

14 h 00 – 17 h 00 – «Batman v. Superman: l’aube de la justice»

17 h 00 – 20 h 00 – «Wonder Woman»

20 h 00 – 22 h 30 – «Suicide Squad»

22h30 – 1h00 – «Suicide Squad»

TBS

6 h 00 – 8 h 00 – «Le film Lego»

8 h 00 à 10 h 00 – «Galaxy Quest»

10 h – 12 h – «Old School»

12h – 18h – Marathon «Amis»

18h – 22h30 – Marathon «The Big Bang Theory» (épisodes préférés de Kaley Cuoco)

22h30 – 23h30 – «The Flight Attendant» (HBO Max original)

truTV

13h – 16h – Marathon «Tacoma FD»

16h00 – 17h00 – Marathon «Impractical Jokers»

17 h 00 – 17 h 30 – «Jokers peu pratiques: blagues à l’intérieur»

18h30 – 22h00 – Marathon «Impractical Jokers»

