Produit en série, le smartphone Linux Librem 5 commence à être expédié aux clients

Cette semaine, Purism a commencé à expédier son téléphone Librem 5 produit en série aux clients, selon l’annonce de la société:

Le Librem 5 est un ordinateur polyvalent unique en son genre dans un format de téléphone que Purism a conçu et construit à partir de zéro à la suite d’une campagne de financement participatif réussie qui a permis de recueillir plus de 2,2 millions de dollars. La conception matérielle et logicielle vise à respecter la liberté de l’utilisateur final et à lui donner le contrôle de sa confidentialité et de sa sécurité.

Le Librem 5 ne fonctionne ni sous Android ni sous iOS, mais utilise à la place le même système d’exploitation PureOS que les ordinateurs portables et les mini PC de Purism.

Le Librem 5 possède des fonctionnalités matérielles uniques, notamment un modem cellulaire amovible par l’utilisateur, une carte WiFi et une batterie. Comme avec les ordinateurs portables Librem, le Librem 5 dispose également de commutateurs d’arrêt matériels externes qui coupent l’alimentation du modem cellulaire, du WiFi / Bluetooth, des caméras avant et arrière et du microphone afin que l’utilisateur puisse contrôler quand ces appareils sont en cours d’utilisation. Tous les commutateurs matériels peuvent également être déclenchés ensemble pour activer le «mode de verrouillage» qui désactive également le GPS, l’accéléromètre et tous les autres capteurs …

Une autre caractéristique unique du Librem 5 est la convergence: la possibilité de connecter le Librem 5 à un moniteur ou à une station d’accueil pour ordinateur portable et de l’utiliser comme un ordinateur de bureau exécutant les mêmes applications de bureau pleine taille que sur les ordinateurs portables Librem. Lorsqu’elles sont dans un format de téléphone, les applications se comportent comme des «sites Web réactifs» et changent d’apparence pour le plus petit écran. Cela vous permet d’utiliser le Librem 5 comme téléphone, ordinateur de bureau ou ordinateur portable avec les mêmes applications et les mêmes fichiers.

Leur annonce fait état de leur travail sur les logiciels rendant les applications de bureau « adaptatives » aux facteurs de forme des téléphones, ajoutant « Cette suite de logiciels est maintenant devenue la pile logicielle la plus populaire à utiliser sur d’autres matériels Linux portables. » Et ils se terminent par un commentaire élogieux du fondateur et PDG de Purism, Todd Weaver:

« L’expédition du Librem 5 a été un immense effort de développement pluriannuel. C’est l’aboutissement du désir des gens de voir une alternative à Android et iOS et de la financer, couplé avec le dévouement d’une équipe d’experts en matériel, noyau, système d’exploitation, et des applications qui ont transformé un objectif ambitieux presque impossible en réalité. Nous avons construit une base solide et avec le soutien continu des clients, de la communauté et des développeurs, nous continuerons à fournir des produits révolutionnaires comme le Librem 5 sous PureOS. «