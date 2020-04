Prodigal Son Season 1 Finale Preview trouve The Whitly Family United

Elle est vivante! Comme prévu, The Girl in the Box est toujours en vie mais sa sœur est morte. Encore plus d’ironie des gens tordus chez FOX Fils prodigue. Malcolm (Tom Payne) se retrouve face à face avec son mystère de toujours, et maintenant quoi? Cela clarifiera-t-il tout pour lui, améliorera les choses? Ou sera-t-il obligé de laisser le sang du tueur le traverser et, par la pression des pairs de son père, tuer Endicott (Dermot Mulroney)? Ma curiosité réside dans la façon dont les choses vont se dérouler entre Jessica (Bellamy Young) et Nicholas, il n’y a aucun moyen que le «grand méchant» ne sache pas que la famille Whitly est à ses côtés. Oh attendez, il le fait, pauvre Dr Whitly (Michael Sheen), l’orange n’est vraiment pas sa couleur et la «gen-pop» n’est pas non plus dans une cour de prison.

Toutes les saisons, les choses ont conduit à The Girl in the Box, mais il s’agit vraiment de l’évolution de la famille Whitly, de leur compréhension mutuelle, de leur dynamique interconnectée et de leurs troubles familiaux. Le chirurgien a traumatisé chaque membre de sa famille, en particulier Bright. Est-ce l’hypothèse que Bright se retrouve face à face avec la fille dans la boîte, le problème psychologique est résolu, plus besoin de contraintes et de protège-dents pendant qu’il dort – car il n’y a aucun moyen en enfer de tout cela. Je veux presque oublier complètement la fille dans la boîte à ce stade.

Je sais, je sais, c’est très freudien, la résolution doit venir pour que Bright passe à autre chose. Qu’est-ce que je prédis pour la finale de la saison? Malcolm ne tue pas Endicott bien que probablement trop tenté pour le confort. Le chirurgien le fait quand il sort de prison. La seule question que je me pose est de savoir qui devient un dommage collatéral? Mon argent est sur Ainsley (Halston Sage), pas que je veuille nécessairement la voir morte, mais peut-être juste dans un état critique pour le drame et l’intrigue familiale. Pour terminer la saison (encore une fois, ce n’est que mon avis), Bright va à l’envers, peut-être à la recherche de son père après avoir réalisé qu’il pourrait être exactement comme lui. Heureusement, la finale de la saison n’est que dans quelques jours.

