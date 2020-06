Prochains jeux PS4 pour juillet et août 2020

L’été continue, et tu sais quoi? Il y a un nombre surprenant de jeux PlayStation 4 passionnants en cours. En plus des principales exclusivités PS4 de Sony, de nombreux titres arrivent en juillet et août. Comme toujours, nous les avons rassemblés pour vous ici dans un endroit pratique. Quels jeux achèterez-vous au cours des prochains mois?

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d’informations.

Il est presque temps de s’habiller. Le vengeur blindé arrive sur PS4 avec cette aventure exclusive PSVR, vous mettant dans les bottes chères de Tony Stark. Utiliser les contrôleurs PS Move pour voler librement et faire exploser les ennemis du ciel, cela ressemble à un mariage fait au paradis. Si elle livre également une histoire intrigante, nous pourrions être sur un vrai gagnant ici.

Sucker Punch Productions devrait clore la génération PS4 avec cette épopée du monde ouvert. Situé en 1274 Tsushima, ce titre d’action suit Jin, un samouraï qui survit à l’invasion mongole et cherche à se venger en tant que fantôme titulaire. Grâce à un mélange de duels de samouraïs badass, d’assassinats furtifs et d’une grande île à explorer, ce jeu magnifique devrait être un vrai régal.

Le dernier remake sur PS4 fait revivre un autre titre PS2 classique culte. Détruisez tous les humains met le joueur dans les bottes d’un étranger passionné de friture de la population de la Terre. C’est un bac à sable situé dans l’Amérique des années 1950 et vous offre de nombreux jouets extraterrestres avec lesquels jouer, comme les rayons de la mort, les sondes anales et les pouvoirs psychiques. Il y a beaucoup de plaisir stupide à avoir ici.

Plus de jeux PS4 à venir