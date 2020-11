Prochains films d’Anya Taylor-Joy: quelle est la prochaine étape pour la star du jeu de la reine

The Sea Change – À déterminer

En février 2017, Deadline a rapporté qu’Anya Taylor-Joy n’était que l’un des noms liés à l’adaptation cinématographique du roman acclamé d’Elizabeth Jane Howard en 1959. Le changement de mer. Selon le rapport, le film sera centré sur un groupe de personnes qui réévaluent la perte, l’amour et le lien humain après leur arrivée sur une île isolée au large des côtes de la Grèce. Taylor-Joy incarnera une jeune femme curieuse et franche dont la vie est bouleversée comme les deux autres personnes du groupe, un couple marié devant être joué par Mark Strong et Kristin Scott Thomas (qui fera ses débuts en tant que réalisateur) , surmonter des années de troubles dans leur mariage.

Au moment de l’annonce du film, Kristin Scott Thomas, qui est récemment apparue dans l’adaptation Netflix de Rebecca, a déclaré à Deadline qu’elle voulait faire un film qui explore les frissons et les difficultés de l’amour d’une manière qui a de la profondeur, de l’humour et de la beauté. Il n’y a pas eu d’autres annonces concernant Le changement de mer dans près de quatre ans maintenant, donc à moins que quelque chose d’important ne se produise après le succès de la course d’Anya Taylor-Joy Le gambit de la reine, celui-ci est peut-être mort dans l’eau.