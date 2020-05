Procès de Netflix par les médias: Jonathan Schmitz a tué un homme pour avoir annoncé qu’il avait le béguin pour lui à la télévision

– Publicité –



Détails d’essai de Netflix par support: Tout comme l’assassinat de Giani Versace au salon, le nouveau procès de Netlfix par les médias contiendrait des descriptions détaillées de nombreux incidents survenus dans l’histoire des petits écrans. L’histoire la plus fascinante de toutes a été Jonathan Schmitz.

Jonathan Schmitz était une célébrité populaire. Il est apparu dans l’émission Jenny Jones et cette émission a changé toute sa vie. En 1995, Schmitz est apparu dans l’épisode appelé écrasement secret du même sexe, et dans ce cas, son ami de 32 ans, Scott Amedure, a avoué avoir le béguin pour lui.

Procès de Netflix par les médias: Jonathan Schmitz a tué un homme

Cette nouvelle information l’a choqué, plus tard, dans l’émission, Armedure a donné une description détaillée des fantasmes sur Schmitz. Être traumatisé et embarrassé sur les réseaux sociaux. il était furieux et a dit: « Tu m’as menti ». L’émission n’a jamais été diffusée, mais elle a mis une cicatrice dans toutes les vies qui ont assisté à l’émission ce jour-là.

Juste trois jours, Amedure a été abattu par Schmitz dans la maison qu’ils partageaient au lac d’Orion, selon la presse. Schmitz a tué Amedure parce qu’il était gêné par la télévision nationale. Il a finalement été révélé dans le documentaire que Schmitz avait un père homophobe qui était la raison pour laquelle il était exécutoire de parler des intérêts du même sexe.

Nous savons tous que l’homosexualité n’est pas acceptée partout dans le monde. L’homophobie était courante au 20e siècle et, à cause de cela, les gens n’étaient pas en mesure de s’exprimer. Dans d’autres nouvelles, Schmitz a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais il a été libéré en 2015 pour avoir fait preuve de bonne conduite en prison.

