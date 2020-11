Problèmes PS5, solutions de contournement possibles et solutions

Le fait qu’un lancement de console ne se déroule pas toujours sans heurts est malheureusement un fait et parfois ennuyeux. Vous pouvez être chanceux ou malchanceux. Nous avons résumé les problèmes les plus urgents qui se posent dans les premiers jours de la nouvelle génération et nous présentons les solutions de contournement et solutions possibles.

PS5 télécharge une mauvaise version

La PS5 donne la priorité à la mauvaise version dans le PlayStation Store et télécharge la version PS4 à la place. Cela s’applique particulièrement aux titres cross-gen. Ce n’est pas non plus vraiment évident et vous manquez tous les points forts de la PS5 ou êtes même involontairement déçu.

solution de contournement: Ce n’est qu’en cliquant sur les trois points à côté de la nouvelle liste de souhaits que vous pouvez choisir la version que vous voulez – PS4 ou PS5.

FIXÉ: Le bogue a maintenant été corrigé et la version PS5 est maintenant également téléchargée par défaut sur PS5.

Problèmes en mode repos

Certains utilisateurs signalent des problèmes lorsqu’ils essaient d’utiliser un support de données externe. Ici, on demande parfois aux utilisateurs que la base de données doit être reconstruite. Un rapport dans ce contexte parlait déjà du fait que la PS5 refusait complètement de fonctionner à la fin. Une petite prudence semble donc s’imposer ici jusqu’à ce que Sony puisse proposer une solution. Aussi à Spider-Man remasterisé des problèmes surviennent si vous essayez de passer directement au mode repos du jeu. Dans ce cas également, la PS5 aimerait reconstruire la base de données.

solution de contournement: Évitez si possible le mode repos ou désactivez-le à l’aide des paramètres, en particulier lorsque les téléchargements sont actifs ou qu’un support de données externe est utilisé.

FIXÉ: Dans le cas de Spider-Man Remastered, un correctif a déjà été publié pour résoudre le problème.

Les downlods restent bloqués

Un autre problème concerne les téléchargements, qui dans le cas de Appel du devoir rester coincé dans la file d’attente.

solution de contournement: Une réinitialisation d’usine devrait aider ici.

FIXÉ: Sony recommande de charger le dernier micrologiciel, puis de démarrer le mode sans échec, puis de reconstruire la base de données à partir de là. Après cela, l’erreur devrait disparaître, comme l’écrit Sony.

Si vous avez rencontré des problèmes de téléchargement de jeux avec des messages «En attente de téléchargement» ou «Afficher les détails» sur PS5, veuillez mettre à jour le logiciel système avec la dernière version, démarrer votre PS5 en mode sans échec, puis reconstruire la base de données. Voir «PS5: options de mode sans échec» sur https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 19 novembre 2020

Bruit de ventilateur gênant

Côté matériel, des bruits gênants ont été rapportés par les ventilateurs et l’intérieur de la console, qui sont plus forts que d’habitude.

solution de contournement: Une solution possible est de retirer les panneaux latéraux et de voir si un autocollant à l’intérieur s’est détaché et traîne contre le ventilateur. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet sous ce lien.

Mise à jour Corrigé! ✅ Bobine exclue pleurnicher

✅ Son reproduit avec de l’air (débranché)

✅ Son ne provient pas des roulements (côté) ➡️ Objet sur le chemin? Utilisé Security Torx pour ouvrir le boîtier du ventilateur et a constaté qu’une étiquette collante était perdue et gênait. Étiquette supprimée. Problème résolu. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/blqHuER44L – Frank ™ (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) 20 novembre 2020

Le disque continue de tourner

Même si un disque n’est pas utilisé, le lecteur le fait tourner à intervalles réguliers, ce qui s’accompagne de bruits forts en conséquence.

solution de contournement: Retirez le disque du lecteur lorsqu’il n’est pas utilisé, sera probablement corrigé par une mise à jour.

Erreurs graphiques et artefacts

Des problèmes de graphismes et d’artefacts ont été signalés pouvant indiquer un défaut matériel. Jusqu’à présent, il n’y a pas de solution, mais vous devez d’abord contacter le support PlayStation et y prendre d’autres mesures. Il y a un problème suspect avec l’unité GPU.

J’ai vu des rapports d’artefacts / de plantages sur PS5. Cela se produit généralement sur PC lorsque vous overclockez les choses. Si vous voyez ceci ou des écrans verts, vous devrez retourner votre PS5. https://t.co/0h7UtBq77v – Tom Warren (@tomwarren) 22 novembre 2020

Le contrôleur DualSense ne se charge pas correctement

Le contrôleur DualSense annule le processus de charge après un court laps de temps si la PS5 est en mode repos et que le contrôleur a été connecté à l’avant de la PS5. En général, cela ne semble pas clair lorsque le contrôleur est complètement chargé, ce qui clignote joyeusement.

solution de contournement: Utilisez le port USB à l’arrière ou d’autres options de charge.

FIXÉ: Corrigé avec la dernière mise à jour du firmware

Les jeux de disques se suppriment d’eux-mêmes

Dans certains cas, les jeux installés à partir du disque se suppriment tout simplement d’eux-mêmes. La cause n’est pas claire.

FIXÉ: Corrigé avec la dernière mise à jour du firmware

Les ailes latérales ont des taches

Certaines consoles PS5 ont des taches étranges sur les ailes latérales, qui peuvent être parfois plus claires, parfois plus sombres. Probablement un écart de production.

solution de contournement: Se plaindre à Sony ou simplement vivre avec, repeindre ou le considérer comme une édition limitée. 😉

Les téléchargements s’arrêtent après un court laps de temps

Il peut arriver que les téléchargements s’arrêtent simplement après quelques minutes. Il semble y avoir un problème avec le basculement entre la fréquence 2,4 et 5 Ghz, qui ne fonctionne actuellement pas correctement, selon le routeur, etc.

solution de contournement: Sélectionnez 2.4Ghz dans les paramètres WiFi et ne laissez pas la PS5 sélectionner automatiquement. Utilisez un câble LAN en option.

Problèmes d’affichage HDR> SDR

Étant donné que la PS5 peut forcer la fonction HDR, les jeux qui ne prennent officiellement pas en charge HDR peuvent sembler falsifiés. Cela s’applique également aux films sur Netflix & Co. qui ne prennent pas en charge le HDR.

solution de contournement: Désactivez le mode HDR dans les paramètres système.

Problèmes liés aux médias externes

Depuis le lancement, il y a eu d’énormes problèmes avec les supports de données externes sur lesquels les jeux PS4 sont stockés. La raison de cela n’est pas claire, pourquoi il faudrait peut-être renoncer à cette fonctionnalité. Si la PS5 refuse de fonctionner à cause de cela, une réinitialisation d’usine aidera.

Comme mentionné, les problèmes sont actuellement encore très isolés et gérables. Bien sûr, ceux-ci sont toujours plus chauds sur le net que les millions de consoles PS5 qui fonctionnent sans problèmes. Nous avons en fait pu déterminer certaines des choses mentionnées pour nous-mêmes, d’autres consoles ronronnent comme un chaton pour cela.