Problèmes d’accès en raison de la fermeture des places de stationnement avec badge bleu pour permettre les files d’attente

Une femme handicapée a parlé de sa frustration et de son épuisement face aux nombreux problèmes d’accessibilité causés par le verrouillage, y compris les places de stationnement à badge bleu bouclées pour être utilisées par les acheteurs en attente et une station de désinfectant pour les mains bloquant sa capacité à entrer dans un magasin. Hubbard, 35 ans, de Sussex, a déclaré que l’accessibilité au Royaume-Uni était «sortie de la fenêtre» depuis que les restrictions de verrouillage ont été assouplies. des millions de personnes cliniquement extrêmement vulnérables à travers le Royaume-Uni dans les prochains jours. La newsletter i a coupé le bruit «Après des mois à la maison, j’ai essayé de sortir et environ un peu plus, mais chaque fois que je sors, il y a un problème . C’est tellement exaspérant et épuisant, cela me donne envie de ne plus sortir du tout », a déclaré Mme Hubbard.En un voyage, Mme Hubbard est arrivée dans les magasins pour découvrir que toutes les places de stationnement réservées aux détenteurs d’un badge bleu avaient été bouclées. «Ma seule option était de rentrer à la maison», a-t-elle déclaré. «De nombreuses personnes handicapées ne peuvent pas sortir sans pouvoir se garer dans les baies Blue Badge, c’est l’une des choses les plus importantes dont nous avons besoin . »« Le personnel me regarde lutter »Lors d’une autre excursion de magasinage avortée, Mme Hubbard a rencontré une station de désinfectant pour les mains juste devant la porte et ne pouvait pas passer dans son fauteuil roulant.« Je faisais des virages en trois points pour essayer de passer, et Le personnel me regardait juste me débattre », a-t-elle déclaré. Et lors d’un autre voyage, Mme Hubbard a dû utiliser les toilettes de toute urgence car elle avait une infection urinaire, ce qui peut souvent affecter les personnes atteintes de lésions médullaires.« Après environ 20 minutes de file d’attente J’étais tellement mal à l’aise … j’ai demandé au directeur si je pouvait rapidement entrer et obtenir ce dont j’avais besoin pour que je puisse rentrer à la maison pour aller aux toilettes, dit-elle. « Il a complètement refusé. » Mme Hubbard est arrivée dans les magasins pour découvrir que toutes les places de stationnement réservées aux détenteurs d’un badge bleu avaient été bouclé (Photo: Matt Cardy / Getty) Mme Hubbard a ajouté: «Comment [he] envie de voir une femme adulte se mouiller? Encore une fois, je n’avais pas d’autre choix que de rentrer à la maison. « On a l’impression que les personnes handicapées ont été complètement oubliées. » Mme Hubbard a partagé son expérience en tant qu’organisme de bienfaisance Scope a averti que les personnes handicapées risquaient d’être « expulsées » de la Grande-Bretagne après le verrouillage lors de la protection. fait une pause ce week-end. En savoir plus Les personnes qui se protègent sont nerveuses face à l’assouplissement surprise des règles de verrouillage des coronavirus: « Je suis toujours extrêmement à risque » Les règles de protection ont été modifiées À partir de samedi, la protection sera suspendue pour les 2,2 millions de personnes cliniquement extrêmement vulnérables en Angleterre et 180000 en Écosse. Ils pourront se rendre dans les magasins, les lieux de travail ou les lieux de culte à condition de se tenir à une distance de deux mètres de ceux qui se trouvent en dehors de leur foyer ou des bulles sociales. Le Pays de Galles prévoit de suspendre le blindage à partir du 16 août, tandis que l’Irlande du Nord le fera à partir de vendredi.Mais, alors que des millions de boucliers sont aux prises avec le dilemme de savoir s’il faut ou non aller à l’extérieur, les recherches de Scope indiquent que près de 90% des 14 millions de personnes handicapées au Royaume-Uni craignent que les autres ne respectent pas la distanciation sociale.L’enquête a également révélé que les deux tiers des personnes handicapées craignent de ne pas pouvoir faire la queue pendant de longues périodes lors de leurs achats en raison d’un problème de santé ou d’une déficience, tandis que 37% pouvoir porter un masque facial, pour la même raison, et 71% s’inquiètent du manque de toilettes publiques accessibles et ouvertes au public.Plus d’un tiers des répondants se disent inquiets de ne pas pouvoir entrer dans certains lieux publics avec un soignant, alors que 41 pour cent se disent inquiets de l’accessibilité des applications nécessaires pour commander de la nourriture et des boissons dans de nombreux restaurants et pubs, le sondage de plus de 1100 personnes a trouvé. Le directeur général de’Scope, Mark Hodgkinson, a déclaré: « Notre monde post-lock-out exclut encore plus les personnes handicapées qu’auparavant. » Nous savons que de nombreuses personnes handicapées qui protègent depuis quelques mois sont incroyablement anxieuses de passer à l’action. à l’extérieur alors que le blindage s’arrête. Ils doivent non seulement faire face à des inquiétudes pour leur santé, mais aussi à une multitude de nouveaux obstacles dans la société. «Les personnes handicapées ont été régulièrement oubliées tout au long de cette crise, et cela doit cesser maintenant.

DOORBIRD Portier vidéo IP avec lecteur de badge RFID - Doorbird D2101V-RAL7016 Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone DOORBIRD, Portier vidéo IP Anthracite Contrôle des accès à distance Le portier vidéo permet de voir en temps réel qui sonne à la porte de votre domicile même si vous êtes absent. Relié à votre box internet, il

DOORBIRD Portier vidéo IP avec lecteur de badge RFID - Doorbird D2104V Inox Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone DOORBIRD, Portier vidéo IP Contrôle des accès à distance Le portier vidéo permet de voir en temps réel qui sonne à la porte de votre domicile même si vous êtes absent. Relié à votre box internet, il s'installe à

DOORBIRD Portier vidéo IP avec lecteur de badge RFID - Doorbird D2101BV Bronze Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone DOORBIRD, Portier vidéo IP Contrôle des accès à distance Le portier vidéo permet de voir en temps réel qui sonne à la porte de votre domicile même si vous êtes absent. Relié à votre box internet, il s'installe à