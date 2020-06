Probablement la meilleure offre du Galaxy S20 Ultra 5G prend encore 300 $ sur le super-phare de Samsung

Depuis relativement longtemps, Le Galaxy S20 Ultra était largement considéré comme le plus réussi de Les trois smartphones premium de Samsung sont sortis il y a environ trois mois. Mais lorsque les rapports de vente mondiaux du premier trimestre 2020 ont été publiés, nous avons découvert Galaxy S20 + en fait éclipsé la popularité grand public de son grand frère, ce qui semble suggérer que le géant de 6,9 ​​pouces a réussi tout bien considéré.

La plus récente promotion pourrait être la plus convaincante à ce jour, vous permettant d’économiser 300 dollars sans avoir à sauter à travers des cerceaux ou à vous engager auprès d’un certain transporteur.

C’est parce que nous parlons d’une variante américaine déverrouillée officielle du Galaxy S20 Ultra 5G ici, soutenu par une garantie standard d’un an et vendu avec un support complet pour Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint dans les teintes Cosmic Black et Cosmic Grey.

Étant donné que l’appareil de 128 Go coûte normalement 1399 $, cette baisse de prix de 300 $ ne fait pas exactement une affaire conventionnelle. Mais c’est de loin la remise la plus lourde disponible à ce jour sans aucune condition.

Ironiquement, la vente d’un jour seulement fait du Galaxy S20 Ultra 5G un maigre 100 $ plus cher que les S20 5G et S20 + 5G au moment de la rédaction de ce document étant donné que ce dernier modèle est également réduit d’un bon 200 $ alors que le bébé S20 est toujours à gagner à son prix régulier … pour une raison quelconque.

Là encore, si vous êtes intéressé par le plus compact Téléphone de 6,2 pouces, Amazon le propose également dans plusieurs travaux de peinture avec un super-populaire Galaxy A50 mid-ranger sans frais supplémentaires.