Prix, variantes et caractéristiques du tout nouveau Nissan Magnite

Nissan a récemment dévoilé les prix, les caractéristiques et les variantes de son SUV compact Magnite. Il se vante d’une variété d’options de moteur et d’une liste complète de fonctionnalités. L’aspect le plus attrayant de celui-ci est cependant sa tarification agressive. En fait, c’est le SUV compact le plus abordable en Inde avec un prix de lancement de Rs 4,99 lakhs ex-showroom Delhi. La variante haut de gamme 1.0L Turbo Essence CVT XV Premium coûte un énorme Rs 9,35 lakhs. Ces prix de lancement ne sont valables que si vous réservez votre Magnite jusqu’au 31 décembre 2020. Alors, plongeons-nous dans une description des différentes variantes de la Nissan Magnite.

Liste de prix par variante Magnite

UNE VARIANTE XE XL XV XV PREMIUM 1.0L ESSENCE 4,99 000 5,99 000 6,68 000 7,55 000 ESSENCE TURBO 1,0 L 6,99 000 7,68 000 8,45 000 CVT TURBO ESSENCE 1,0 L 7,89 000 8,58 000 9,35 000 Tous les prix sont en Rs. ex-salle d’exposition Delhi

Les variantes Magnite sont disponibles en versions XE, XL, XV et XV Premium. Le 1L-Essence est disponible en transmission manuelle dans toutes les variantes. Le turbo-essence plus puissant et amusant à conduire est associé à une boîte manuelle à 5 rapports ou à une transmission CVT. Le Turbo-Essence est disponible dans toutes les variantes, à l’exception de la version de base XE. Cependant, il n’y a pas encore de moteur diesel proposé. Les acheteurs ont des options décentes de choisir parmi un large éventail de combinaisons de moteurs et de transmissions.

Spécifications des moteurs en un coup d’œil

Moteur 1.0L essence Turbo-essence HRAO de 1,0 L Turbo-essence HRAO de 1,0 L Puissance / couple (ch / Nm) 71/96 99/160 99/152 Transmission Manuelle à 5 vitesses Manuelle à 5 vitesses CVT

Le tout nouveau HRAO Turbo-Essence emprunte la technologie à des Nissans de classe mondiale axés sur les performances comme la GT-R. ce Turbo offre des réponses plus rapides et une réduction des niveaux de bruit, de vibrations et de dureté par rapport à son homologue à aspiration naturelle. Le moteur essence 1L à aspiration naturelle délivre une puissance décente de 71 ch et un couple de 96 Nm, ce qui est suffisant pour une voiture de 939 poids à vide. Le turbo-essence 99 ch plus puissant sera sûrement celui des passionnés de conduite. Avec une garde au sol de 205 mm, vous pouvez également emporter votre Magnite lors d’un week-end hors route.

Économie de carburant certifiée Nissan Magnite ARAI

1.0L essence 18,75 Turbo-essence de 1,0 L 20,0 Turbo-essence de 1,0 L (CVT) 17,7 Toutes les valeurs sont en kmpl

La variante la plus économe en carburant est la transmission manuelle. Cela dépend aussi beaucoup des manières de conduire. La CVT Automatic offre également une économie de carburant décente. Mais c’est la variante Turbo qui s’assure que votre portefeuille est pris en charge avec un chiffre impressionnant de 20 kmpl.

Liste des caractéristiques de Nissan Magnite – Sécurité et commodité

Les variantes haut de gamme XV Premium CVT entièrement chargées ont une multitude de fonctionnalités proposées:

Airbags frontaux doubles

Système de surveillance de la pression des pneus

ABS EBD avec assistance au freinage

Direction assistée (électrique)

Jantes en alliage de 16 pouces

Programme de stabilité électronique, contrôle de maintien en côte et contrôle de traction

Contrôle automatique de la température

Caméra 360 avec capteurs de stationnement arrière

Régulateur de vitesse

Siège conducteur et appui-tête arrière réglables en hauteur

Rangement de l’accoudoir du conducteur

ORVM rétractables et réglables électriquement couleur carrosserie

Essuie-glace et désembueur arrière

Poignée de porte extérieure chromée

Rails de toit

Phares et feux de jour à DEL

Groupe d’instruments numériques

Android Auto, Apple Car Play

Écran tactile avec navigation

Compatibilité Bluetooth, commande vocale et 6 haut-parleurs

Nissan Connect (en option)

Nissan Magnite – Le petit SUV le plus attrayant?

En raison de ces prix agressifs, Nissan Magnite a pris d’assaut le marché automobile indien. Des variantes bien aménagées et la possibilité de choisir parmi toutes les combinaisons de moteurs et de boîtes de vitesses, Magnite est certainement capable de donner aux voitures de moins de Rs 10 lakh une course pour leur argent. Qu’il perturbe le marché sous Rs 10 lakh ou qu’il ait soif d’acheteurs, nous le saurons dans les prochains jours.