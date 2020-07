Prix du carburant à Delhi : le diesel dépasse l’essence

Les derniers chiffres affichés par les tableaux tarifaires des stations services sont vraiment incroyables. Après constat, il semble évident que les prix de l’essence et du diesel à Delhi prouvent évidemment que ce dernier est plus cher.

La plupart des gens achètent des voitures diesel parce que les coûts de fonctionnement quotidiens sont moins chers qu’une voiture à essence. Bien que leurs prix soient légèrement plus élevés qu’une voiture à essence, les gens choisissent de regarder cette partie. Cependant, à Delhi, les choses vont maintenant changer pour la première fois, car le prix du diesel est plus que l’essence.

Une première en Inde

Depuis le 24 juin, le prix du diesel est de Rs 79,88 par litre. Les prix ont augmenté quotidiennement au cours des 18 derniers jours alors qu’il était juste en dessous de Rs 70. En comparaison, le prix de l’essence pour cette date est de Rs 79,76 par litre. Il y a une petite différence, mais pour la première fois, les prix du diesel sont plus que de l’essence.

Les prix internationaux du pétrole montent en flèche, tout comme le centre qui prélève plus d’impôts. Les gens croient que les prix du diesel passeront bientôt à 80 par litre et atteindront probablement Rs 85. Les prix de l’essence sont restés les mêmes depuis 2 jours. Ainsi, pendant un petit moment, les propriétaires de voitures à essence peuvent se réjouir et taquiner les propriétaires de voitures diesel.

Les véhicules diesels plébiscités

Cependant, cela dit, le rendement énergétique d’une voiture diesel est toujours meilleur qu’une voiture à essence. Par exemple, Grand i10 Diesel prétend offrir 26 kmpl, tandis que sa version essence offre 22 kmpl. Le couple et le facteur de rentabilité sont deux victoires pour une voiture diesel. Cependant, avec une voiture à essence, vous avez le raffinement, un moteur durable et plus de puissance.

Toujours, les acheteurs d’une voiture à essence sont bien plus qu’une voiture diesel. Récemment, les ventes de voitures diesel ont commencé à augmenter et l’écart s’est rétréci. Dans le cas de Hyundai Creta, 55% des voitures vendues étaient diesel et 45% incluaient de l’essence et de l’essence turbo. Lentement, ce scénario sera également visible sur de nombreuses autres voitures.

Pour Delhites, vous pouvez soit vous diriger vers Noida pour le remplissage de diesel car le prix y est presque 7 Rs moins cher. Dans le cas d’Haryana, les prix y sont également plus bas. Ces deux villes voisines vendent du diesel à un prix d’environ Rs 72. Cependant, les prix de l’essence sont plus chers que Delhi lui-même.