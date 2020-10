Prix ​​Femmes et Technologie 2020

Les WiT Awards annuels récompensent les talents et réalisations exceptionnels. Cela donne aux femmes la reconnaissance qu’elles méritent. En renforçant le soutien de leur travail, ils inspirent la prochaine génération de dirigeants.

Chaque année, Women in Technology (WiT) célèbre et récompense des femmes à travers le pays. Pour soutenir ces femmes qui ont accompli un travail révolutionnaire dans l’industrie des STEM, nous aimerions leur donner un coup de fil ici à Women Love Tech. C’est formidable de voir WiT défendre les succès des femmes dans l’industrie de la technologie et souligner le travail de tant de femmes.

Prix ​​Women in Tech 2020

Le 9 octobre, les prix annuels 2020 des femmes dans la technologie (WiT) ont annoncé un record de 440 nominations dans 14 catégories.

Young Achiever – Technologie Rising Star – Technologie Professionnel du leadership – Technologie Réalisation exceptionnelle – Technologie Young Achiever – Science Étoile montante – Science Responsable de recherche – Science Réalisation exceptionnelle – Science Innovation en science Innovation technologique Employer of Choice Awards Corporate Employer of Choice Awards Petites et moyennes entreprises Prix ​​rural, régional et éloigné Prix ​​de la communauté

Jetons un coup d’œil à six femmes remarquables qui ont gagné dans différentes catégories.

Dr Elke Hacker

Comprendre la relation entre l’exposition au soleil, la susceptibilité génétique et le risque de cancer de la peau.

Le Dr Elke Hacker, résident de la Sunshine Coast, a remporté le prestigieux prix Sue Wickenden Innovation in Science.

Le Dr Hacker, de la vallée de Mooloolah, est un chercheur postdoctoral de renommée mondiale. Elle est spécialisée dans le domaine du cancer de la peau. Le Dr Hacker travaille à l’Institut de la santé et de l’innovation biomédicale de l’Université de technologie du Queensland.

Au cours des 10 dernières années, elle a élargi ses recherches des modèles de laboratoire in vitro aux études cliniques humaines. Cela a permis d’améliorer la compréhension de la relation entre l’exposition au soleil, la susceptibilité génétique et le risque de cancer de la peau.

Grâce à divers partenariats, le Dr Hacker continue d’utiliser la technologie pour progresser dans la prévention du cancer de la peau.

Professeur Vicki Flenady

Réduire les effets dévastateurs de la mortinaissance sur les parents, les familles et la communauté

La professeure et chercheuse principale Vicki Flenady a été reconnue mondialement pour ses recherches novatrices sur les mortinaissances. Elle a remporté le prix Outstanding Achievement in Science aux WiT Awards 2020.

Le professeur Flenady est un épidémiologiste périnatal expérimenté. Elle est animée par sa vision de réduire les effets dévastateurs de la mortinaissance sur les parents, les familles et la communauté. Grâce à une recherche de haute qualité, cela se traduira par une amélioration des soins cliniques, une sensibilisation de la communauté et des résultats.

Leanne Kemp

Son utilisation des technologies blockchain pour assurer la sécurité des investisseurs

L’entrepreneur en chef du gouvernement du Queensland, Leanne Kemp, a remporté le prix Outstanding Achievement – Technology. Leanne s’est fait un nom dans le monde entier en tant que pionnière des technologies émergentes,

En tant qu’ingénieur et technologue, elle est réputée pour son utilisation des technologies blockchain pour assurer la sécurité des investisseurs. Sa technologie est utilisée pour retracer les origines et l’authenticité d’objets de grande valeur tels que les diamants et l’art.

Chef d’entreprise du Queensland, Mme Kemp est réputée pour son travail aux Nations Unies, à l’OCDE et au Forum économique mondial. Elle a également travaillé pour le Global Blockchain Business Council, le World Trade Board et le IBM Blockchain Board of Advisors. En outre, elle est professeur auxiliaire à l’Université de technologie du Queensland et deux fois titulaire d’un brevet.

Samantha Nixon

Comment le venin d’araignée peut être utilisé pour développer de nouveaux médicaments pour lutter contre les parasites

Une femme de Brisbane, Samantha Nixon, a remporté le prestigieux prix Young Achiever – Science.

Arachnophobe devenue avocate des araignées et spécialiste du venin, Samantha est doctorante à l’Institute for Molecular Bioscience de l’Université du Queensland. Ses recherches portent sur la façon dont le venin d’araignée peut être utilisé pour développer de nouveaux médicaments pour lutter contre les parasites.

Parallèlement à ses intérêts de recherche, elle est passionnée par la lutte contre les inégalités dans les STEM ainsi que par l’éducation et le leadership par l’enseignement des sciences.

Zoe Eather

Sa mission d’utiliser la technologie pour améliorer l’habitabilité et la durabilité

Zoe Eather, résidente de Toowoomba, est la gagnante du WiT Rising Star in Technology.

C’est la deuxième année consécutive que ses réalisations sont célébrées lors des WiT Awards annuels. Cette année, elle a été reconnue comme finaliste pour Rising Star in Technology and Community.

Zoe est un catalyseur du changement, intrépide dans sa mission d’utiliser la technologie pour améliorer la durabilité. Elle s’est engagée à fournir de vraies solutions aux besoins courants de la communauté, ce qui nécessite une réflexion prospective, une utilisation efficace des ressources et une éducation.

Lauren Hall

Création de cinq entreprises de plusieurs millions de dollars dans les secteurs de la fabrication, des produits pharmaceutiques et de la technologie.

Lauren Hall, une femme locale de la Gold Coast, a remporté le prestigieux prix Sue Wickenden pour l’innovation en technologie.

Lauren a une deuxième ceinture noire Dan en entrepreneuriat et en taekwondo. Elle a réussi à bâtir cinq entreprises de plusieurs millions de dollars dans les secteurs de la fabrication, des produits pharmaceutiques et de la technologie.

IVvy, fondée par Lauren en 2009, unit une industrie très fragmentée en autonomisant les communautés par le changement, l’innovation et la connexion.

