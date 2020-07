Prix ​​et date de sortie du OnePlus Nord: ce que vous devez savoir

Le OnePlus Nord est le deuxième téléphone de milieu de gamme de la société, environ cinq ans après la sortie du OnePlus X. Beaucoup de choses ont changé pendant cette période, y compris l’approche de l’entreprise en matière de tarification.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le Nord? Nous avons tout ce qu’il vous faut avec notre récapitulatif des prix, des dates de sortie et de la disponibilité de OnePlus Nord.

Le OnePlus Nord a été officiellement lancé le 21 juillet et sera disponible le même jour via un événement pop-up en ligne à 10h30 HE. Vous manquez l’événement pop-up? Puis les ventes générales débutent le 4 août.

Les précommandes générales ont été mises en ligne le 15 juillet, bien que la firme ait également organisé des séries de pré-commandes extrêmement limitées dans les semaines précédant cette date.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord en Inde

OnePlus a confirmé dans les semaines précédant le lancement du Nord que le téléphone ferait ses débuts en Europe et en Inde en premier. Alors, à quoi les clients indiens devraient-ils s’attendre en termes de prix très importants? Consultez la liste ci-dessous.

OnePlus Nord avec 6 Go de RAM + 64 Go de stockage : Rs 24 999

: Rs 24 999 OnePlus Nord avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : Rs 27 999

: Rs 27 999 OnePlus Nord avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage: Rs 29 999

Il convient de noter que la variante 6 Go / 64 Go est actuellement limitée à l’Inde uniquement. Mais vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant de saisir ce modèle en raison du manque d’expansion microSD en général. Néanmoins, le Nord sera disponible via Amazon India et le site Web OnePlus India.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord au Royaume-Uni

Le téléphone axé sur le budget est confirmé pour un lancement au Royaume-Uni, suivant les traces de la série OnePlus 8 plus tôt cette année. Voici comment le prix de détail se compare aux différents modèles.

OnePlus Nord avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 379 £

: 379 £ OnePlus Nord avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage: 469 £

Dans tous les cas, le nouveau téléphone sera disponible tôt via John Lewis le 31 juillet. Mais les ventes générales débutent le 4 août via le même détaillant, Three, le site Web OnePlus UK et Amazon.

OnePlus Nord Après des années à ne publier que des produits phares de premier plan, OnePlus est de retour dans la catégorie milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Cela coupe certains coins, mais nous pensons que beaucoup de gens aimeront vraiment ce téléphone, en particulier à cause de son prix de 379 £.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord en Europe

Le nouveau mid-ranger sera en effet disponible en Europe, le téléphone étant en pré-commande dans 27 pays différents. Vous pouvez tous les consulter dans la liste ci-dessous.

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Lettonie

Malte

Pays-Bas

Pologne

le Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Espagne

Suède

Maintenant que nous avons des pays européens spécifiques à l’écart, que devriez-vous vous attendre à payer pour le téléphone en Europe? Consultez les prix ci-dessous.

OnePlus Nord avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 399 €

: 399 € OnePlus Nord avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage: 499 €

Oui, vous devrez débourser 100 € supplémentaires pour doubler le stockage et 4 Go de RAM supplémentaire. Avons-nous vraiment besoin de 12 Go de RAM dans un téléphone de milieu de gamme? En tout état de cause, ce prix le met à portée de main du OnePlus 7T de 128 Go (actuellement 539 €).

Il est également intéressant de noter que l’Inde obtient le meilleur prix pour le OnePlus Nord, même si vous supprimez le modèle 64 Go de l’équation. Le modèle de 128 Go est disponible pour ~ 375 USD en Inde, tandis que le Royaume-Uni et l’Europe paient respectivement l’équivalent de ~ 481 USD et ~ 456 USD. On peut supposer que les taxes et le programme Make in India sont les principales raisons de cet écart.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord aux États-Unis

Malheureusement, le OnePlus Nord ne sera pas disponible aux États-Unis en général. Vous devrez donc attendre le prochain téléphone de la série, dit OnePlus.

Il y a cependant une petite consolation, car la société a confirmé que le téléphone serait disponible en Amérique du Nord dans le cadre d’un programme de test bêta limité. Nous ne savons pas ce que cela implique, vous ne voudrez peut-être pas encore être trop excité.

C’est tout ce que nous savons sur le prix et la disponibilité du OnePlus Nord pour le moment. Nous ne manquerons pas de mettre à jour l’article avec de nouvelles offres et promotions! En attendant, vous pouvez consulter plus de couverture Nord ci-dessous.