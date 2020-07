Prix ​​Emmy 2020 et plus de mises à jour

Dans une nouvelle qui ne manquera pas de vous faire dire «attendez, ce n’était pas encore officiel?», Les Emmy Awards 2020 devraient désormais être une cérémonie virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus. Les producteurs de l’émission de cette année, y compris l’animateur Jimmy Kimmel, ont composé et envoyé une lettre pour sélectionner les nominés par intérim, révélant que l’émission fonctionnera virtuellement le 20 septembre et que tous les nominés seront invités à participer à distance. Variety a été le premier à rapporter la nouvelle et à accéder à la lettre, dont la partie pertinente se lit comme suit: «Comme vous l’avez probablement deviné, nous n’allons pas vous demander de venir au Microsoft Theatre du centre-ville de Los Angeles le 20 septembre. . Cette année, ce sera toujours la plus grande soirée de l’industrie télévisuelle… mais nous viendrons à vous! » La lettre a été signée par Kimmel et les producteurs exécutifs Reggie Hudlin, Ian Stewart, Guy Carrington et David Jammy. La lettre peut être lue dans son intégralité sur Variety.

