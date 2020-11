Prix ​​Bitcoin: Pourquoi la valeur approche-t-elle d’un niveau record?

Bitcoin a atteint son prix le plus élevé en trois ans et pourrait atteindre un sommet sans précédent avant la fin de l’année.La plus grande crypto-monnaie du monde a connu un boom en 2017, principalement en raison de l’intérêt des consommateurs. prix effondré cet intérêt s’est calmé, mais la valeur du bitcoin oscille maintenant autour de 18000 $ (13500 £) – moins de 2000 $ (1500 £) du record.Bitcoin se négociait en dessous de 5000 $ (3800 £) en mars, et a connu un 52 pour cent de boom depuis le début du mois de septembre.Certains experts ont suggéré qu’il pourrait casser 20000 $ (15000 £) – pour la première fois – d’ici Noël.Qu’est-ce qui cause la flambée du bitcoin? La flambée des prix semble être tirée par les investisseurs institutionnels, qui commencent à considérer le bitcoin comme un investissement sûr pour l’avenir. Simon Peters, analyste à la plate-forme d’investissement eToro, a déclaré à This is Money: «Il y a toute une série de facteurs qui contribuent à la hausse actuelle des prix. Prix ​​du Bitcoin mercredi après-midi (Photo: Coindesk) « Cela inclut un afflux massif d’investisseurs provenant d’institutions à grande échelle telles que les fiducies d’investissement cotées, les régimes de retraite et les fonds de dotation universitaires, ce qui montre jusqu’où le bitcoin est venu. » Les analystes de JP Morgan ont déclaré les gens qui ont précédemment investi dans l’or voient le bitcoin comme une alternative moderne.Il existe des similitudes entre les deux, car l’offre des deux est limitée. Bitcoin est limité à 21 millions de pièces.Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell, a expliqué: «L’offre limitée de Bitcoin peut le rendre attractif pour ceux qui ressentent le besoin de préserver leur richesse face à la croissance effrénée de la masse monétaire. La croissance effrénée de la masse monétaire »peut être directement liée à la pandémie de coronavirus, les banques centrales injectant des milliards dans les économies pour les aider à se remettre des effets des verrouillages forcés. Les tendances de la recherche montrent que les consommateurs réguliers commencent également à manifester à nouveau un intérêt pour le bitcoin, ce qui suggère que Le prix pourrait continuer à augmenter.Où va le prix à partir d’ici? Bitcoin est réputé pour sa volatilité, ce qui signifie qu’il est difficile de savoir ce qui va se passer ensuite.Cependant, les développements récents lui ont donné un peu plus de stabilité. En octobre, PayPal – qui compte près de 350 millions d’utilisateurs – a annoncé qu’il autoriserait les clients à stocker et à dépenser des bitcoins dans son service à partir de début 2021. M. Peters a déclaré à The Independent: «Il n’est pas hors de question que le bitcoin atteigne son plus haut niveau historique. de ce côté de Noël. «Trois ans plus tard, l’industrie de la cryptographie s’est consolidée, mûrie et connaît une véritable traction auprès des investisseurs institutionnels. Sera-ce un joyeux Noël pour les détenteurs de bitcoins? Nous devrons attendre et voir, mais les signes semblent prometteurs.

Samsung hw-q950t barre de son - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Barre de son HW-Q950T/ZF 9.1.4Ch, Dolby Atmos, DTS:X, Mode Gaming Pro, Wifi, HDMI, Contrôle vocal La nouvelle barre de son Q950T embarque les dernières innovations Samsung en matière d'acoustique, de connectivité et de design. Elle vous transportera au coeur de l'action avec une immersion sans précédent grâce

Triangle secret iwt7 - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Encastrable Rectangulaire Triangle Secret IWT7 IWT7 est une enceinte rectangulaire équipée d’un haut-parleur de 170mm et d’un tweeter orientable à dôme de soie de 25mm. Elle se distingue par la présence d’un réglage du niveau sur le tweeter et le medium/grave (-3dB). Sa construction 2 voies offre un

Triangle secret iwt8 - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Encastrable Rectangulaire Triangle Secret IWT8 IWT8 est une enceinte rectangulaire dédiée aux installations murales. Elle est équipée d’un haut-parleur de 200mm et d’un tweeter orientable à dôme de soie de 25mm. L’IWT8 offre la possibilité de régler le niveau de sortie sonore de ses deux

Odlo T-shirt BLACKCOMB pour homme estate blue taille: S Les performances hivernales de haut niveau exigent une protection supérieure contre le froid, c'est pourquoi ODLO a créé le T-shirt Blackcomb pour homme. Confectionné dans un mélange hautement fonctionnel de matières techniques à la fois douces et extensibles, ce sous-vêtement est synonyme d'un confort absolu

Odlo T-shirt baselayer à col roulé Revelstoke Warm femme pickled beet - hot coral taille: L L - pickled beet - hot coral - Alliant style audacieux et excellente protection contre le froid, cette première couche active de la ligne Originals d'Odlo est idéale pour tous vos entraînements au cœur de l'hiver. Quand la température s'approche de zéro, une première couche efficace devient indispensable pour vous protéger : elle doit

Odlo T-shirt BLACKCOMB pour homme submerged taille: M M - submerged - Les performances hivernales de haut niveau exigent une protection supérieure contre le froid, c'est pourquoi ODLO a créé le T-shirt Blackcomb pour homme. Confectionné dans un mélange hautement fonctionnel de matières techniques à la fois douces et extensibles, ce sous-vêtement est synonyme d'un confort absolu