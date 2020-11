Priti Patel a «  enfreint le code ministériel  » en ne traitant pas le personnel de son ministère de l’Intérieur avec respect, selon un rapport

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a enfreint le code ministériel en omettant de traiter son personnel avec respect, selon une fuite d’un projet de rapport sur les allégations d’intimidation à son encontre.Les conclusions d’une enquête du Cabinet Office sur sa conduite devraient être publiées vendredi après Mais malgré les découvertes de la bombe, le Premier ministre aurait l’intention de laisser son allié au Cabinet avec un avertissement écrit plutôt que de la licencier pour violation du code. Le rapport concluait cet été que Mme Patel n’avait «pas satisfait aux exigences du code ministériel de traiter les fonctionnaires avec considération et respect» selon des sources proches de son contenu. L’enquête a révélé des preuves d’intimidation même si elles n’avaient pas été intentionnelles, selon Les conclusions d’une enquête du Cabinet Office sur sa conduite devraient être publiées vendredi (Photo: Karwai Ta ng / WireImage) L’enquête a été menée par le conseiller indépendant du gouvernement sur les normes, Sir Alex Allan, et un rapport final a été transmis à Boris Johnson au début du mois. Le rapport contiendrait des «critiques sévères» sur le comportement de la ministre envers les fonctionnaires de trois départements différents. Le Financial Times a rapporté que M. Johnson devrait envoyer un avertissement écrit à Mme Patel, mais pourrait la transférer dans un autre département du Cabinet. remaniement pour relancer son gouvernement au cours de la nouvelle année. Les syndicats et les députés ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le Premier ministre n’envisage pas de publier les conclusions de l’enquête dans leur intégralité. Lire la suite La conséquence malheureuse de la loyauté aveugle de Boris Johnson est un manque de responsabilité au sommet Une enquête du Cabinet Office a été lancée en mars sur des allégations selon lesquelles le ministre de l’Intérieur aurait intimidé des fonctionnaires de son propre ministère et de deux autres.Sir Philip Rutnam a démissionné de son poste secrétaire permanent en février, accusant Mme Patel de «campagne d’information vicieuse et orchestrée» contre lui. Il réclame un licenciement déguisé devant un tribunal du travail. Mme Patel a fermement nié les allégations d’intimidation. Sir Alex a enquêté sur son traitement des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, du Trésor et du ministère du Développement international. Le fait que le rapport soit publié après des mois de retard alimentera les soupçons que le conseiller principal de M. Johnson, Dominic Cummings, avait bloqué il. Dominic Cummings, conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson quitte 10 Downing Street (Photo: Reuters) M. Cummings a quitté Downing Street la semaine dernière et travaille actuellement de chez lui jusqu’à ce qu’il quitte complètement son poste à la fin de l’année. Johnson peut finalement décider si le code ministériel a été enfreint et aussi s’il faut publier le rapport de Sir Alex.Il est possible que Mme Patel puisse être invitée à s’excuser pour son comportement en échange de son maintien. une affaire démissionnaire et ne fera qu’alimenter les inquiétudes au sein de la fonction publique selon lesquelles le Premier ministre ne prend pas la question de l’intimidation assez au sérieux. code ministériel et ne sera pas toléré ». Processus de plainteDave Penman, secrétaire général du syndicat des hauts fonctionnaires de la FDA, a déclaré« mille nds »des fonctionnaires demanderaient quel message il enverrait si le gouvernement suggérait que Mme Patel ne devait pas démissionner pour« un peu d’intimidation ». M. Penman a déclaré qu’un processus de plainte indépendant devait être introduit pour les fonctionnaires, car il Le ministre de l’Intérieur, Nick Thomas-Symonds, a déclaré: «Les informations selon lesquelles le ministre de l’Intérieur doit recevoir un avertissement écrit pour conduite au sein du gouvernement sont incroyablement graves.» Le rôle du ministre de l’Intérieur s’accompagne d’énormes niveaux de responsabilité et de confiance. Il est désormais vital que le rapport complet soit publié sans délai, afin que le public puisse avoir pleinement confiance dans le processus décisionnel.

