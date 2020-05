Prise en charge d’Unreal Engine PS5 et Xbox Series X dans la dernière mise à jour

Unreal Engine version 4.25 inclut la prise en charge de PlayStation 5 et Xbox Series X. La dernière mise à jour avec prise en charge Unreal Engine PS5 permet aux développeurs d’utiliser le moteur pour créer des titres de nouvelle génération. Bien que cela puisse sembler une évolution évidente – l’un des plus grands moteurs de jeu bénéficiant d’un support de nouvelle génération – c’est une étape importante à l’approche de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X cette saison des fêtes.

Dans une interview avec GameDaily.biz, le vice-président de l’ingénierie d’Epic, Nick Penwarden, a expliqué en détail pourquoi il s’agit d’un si grand pas en avant et les défis auxquels l’entreprise a été confrontée pour préparer le moteur au développement de jeux de prochaine génération. «Le plus grand défi technique a été le chargement et le streaming. Le matériel de la console de nouvelle génération a considérablement amélioré les capacités d’entrée / sortie, et en conséquence, nous avons réécrit certains des principaux systèmes d’E / S et de chargement des actifs pour pouvoir utiliser la bande passante accrue. Nous avons apporté un certain nombre d’améliorations majeures et nous avons encore du travail à faire. »

Mises à jour supplémentaires d’Unreal Engine tout au long de l’année, pour affiner et affiner davantage son support de nouvelle génération. À un niveau élevé, Unreal 4.25 comprend une évolutivité accrue pour les projets, un nouveau système VFX appelé Niagara et un rendu de lumière de traçage de rayons basé sur le moteur. Niagara, en particulier, est une caractéristique qui fait vraiment plaisir à Penwarden. Il a discuté avec GameDaily de la façon dont il peut libérer les capacités des artistes d’effets réalisant des «comportements et interactions complexes» sans nécessiter le travail d’un ingénieur.

Et il y en a d’autres à venir. «Unreal Engine est prêt pour les consoles de nouvelle génération et la prochaine génération de jeux. Nous faisons beaucoup de travail sous le capot pour nous assurer que le moteur peut évoluer pour répondre aux exigences du développement de jeux de prochaine génération. 4.25 comprend de nombreuses fonctionnalités nouvelles et passionnantes et nous travaillons également sur une technologie vraiment révolutionnaire dont je ne peux pas attendre de parler bientôt. «

La PS5 et la Xbox Series X devraient sortir en 2020.