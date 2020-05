Principe: Christopher Nolan décompose la séquence avec le Real 747

Après avoir enregistré le Homme chauve-souris franchise avec le Chevalier noir trilogie, écrivain et réalisateur, Christopher Nolan est chargé de faire l’impossible une fois de plus pour sauver la saison cinématographique décimée de l’été 2020 avec Principe. En ce qui concerne les spectacles cinématographiques, le quintuple nominé aux Oscars ne déçoit pas de reprendre là où il s’était arrêté une fois qu’il avait terminé ses engagements avec DC. Nolan continue de rappeler à Hollywood qu’il ne ralentira pas de si tôt. Il continue de barattage des chefs-d’œuvre cinématographiques, que ce soit si son utilisation experte de CG dans Interstellaire (2014) ou les effets pratiques déchirants et la recréation de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale Dunkerque (2017). L’écrivain / réalisateur s’est entretenu avec Total Film pour décomposer l’un des Tenet’s la plupart des cascades de signature impliquant un véritable avion 747.

« J’avais prévu de le faire en utilisant des miniatures, des décors et une combinaison d’effets visuels et tout le reste », a déclaré Nolan. «Nous avons commencé à exécuter les chiffres… Il est devenu évident qu’il serait en fait plus efficace d’acheter un avion réel de la taille réelle et d’effectuer cette séquence pour de vrai à huis clos, plutôt que de construire des miniatures ou de suivre la voie CG.» le Principe La scène en question implique l’écrasement du 747 acheté dans un hangar. « C’est une chose étrange dont il faut parler – une sorte d’achat impulsif, je suppose », rit Nolan. « Mais nous l’avons fait, et cela a très bien fonctionné, avec Scott Fisher, notre superviseur des effets spéciaux, et Nathan Crowley, le concepteur de la production, qui ont trouvé comment réaliser cette grosse séquence à huis clos. C’était une chose très excitante pour être une partie de. »

Acteur Robert Pattinson était un peu émerveillé lorsque l’équipe a filmé la séquence, sachant que cela pourrait être une opportunité unique. « Tu n’aurais pas pensé qu’il y avait une réalité où tu ferais une scène où ils auraient juste un vrai 747 à exploser! » il a dit. « C’est tellement audacieux au point de ridicule … Je me souviens, pendant que nous tournions, je me disais: » Combien de fois cela va-t-il même se produire dans un film? « » Principe étoiles aussi John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Fiona Douriff, Clémence Poésy, Kenneth Branagh, Michael Caine, et Himesh Patel. Le film Warner Bros sort en salles le 17 juillet.

