Principales tendances des gâteaux d’anniversaire pour 2020 selon Instagram

Si vous planifiez une fête, vous savez que la pièce maîtresse de la table sera le gâteau et cela est particulièrement vrai si la célébration en question est l’anniversaire de quelqu’un. Peu importe si c’est votre anniversaire ou celui d’une personne que vous aimez, décider du type de gâteau d’anniversaire à obtenir n’est jamais une tâche facile. De la saveur à l’esthétique, vous vous sentirez un peu confus à un moment donné.

Pour vous aider à trouver le gâteau d’anniversaire parfait, nous vous proposons quelques-uns des meilleurs gâteaux que la communauté Instagram considère comme idéaux pour une célébration spéciale.

Les gâteaux Fault Line sont les nouveaux gâteaux nus

Photo de Magda Pawluczuk sur Unsplash

Vous avez certainement vu un certain nombre de cas de ligne de faille partout sur vos réseaux sociaux et lors de différents types de célébrations. Ils ne sont pas aussi prétentieux que les gâteaux nus, mais toujours avec une dose de charme élégant. Ces types de desserts se distinguent par l’absence de glaçage sur la couche intermédiaire, créant un «défaut» au centre du gâteau. La variation peut être faite avec des rayures, mais les arrosages seront meilleurs pour une fête d’anniversaire amusante. Ceci peut être réalisé en superposant simplement divers types et couleurs de paillettes autour de la section médiane du gâteau, tandis que le reste sera recouvert d’une couche uniforme de glaçage. En ce qui concerne le goût, une décoration de ligne de faille ira à merveille avec un velours rouge classique, une éponge à la vanille ou un fondant au chocolat.

Les gâteaux sans gluten peuvent être délicieux et magnifiques

Photo de Lucas Mendes sur Unsplash

À l’époque où nous vivons, nous avons appris à accorder plus d’attention à notre alimentation. Ainsi, de plus en plus de gens se rendent compte que tous les ingrédients ne fonctionnent pas pour eux et que le gluten est certainement l’un des allergènes les plus répandus. Cependant, beaucoup de gens pensent encore qu’un gâteau sans gluten doit être assez restreint en ce qui concerne les ingrédients que vous pouvez utiliser pour le préparer, ce qui se traduit par un goût moins que spectaculaire.

Mais ils ne pourraient pas être plus faux! De la citrouille à la noisette, à la vanille, à l’amande ou à la combinaison divine de fraises et de crème, il existe de nombreux desserts sans gluten étonnants et savoureux. Vous pouvez rechercher des recettes en ligne et les préparer vous-même ou vous pouvez consulter des professionnels et commander un gâteau. Si vous êtes particulièrement pressé par le temps, faire appel à un service de livraison de gâteaux professionnel tel que Bakerycity.com sera la meilleure option pour vous, car vous obtiendrez un délicieux gâteau joliment décoré et à un prix tout à fait abordable. En commandant auprès de boulangeries de confiance, vous serez sûr que le gâteau est sans gluten et décoré exactement comme vous le souhaitiez. Une couleur pastel, avec quelques feuilles d’or rose et un joli message de glaçage peut être juste la décoration minimale, mais sentimentale.

Court et doux

Photo de Diana Akhmetianova sur Unsplash

Alors que les grands gâteaux à plusieurs niveaux peuvent vraiment faire de toute célébration d’anniversaire une fête glorieuse, les gâteaux plus simples à un niveau sont devenus une nouvelle tendance. De plus, si le garçon ou la fille d’anniversaire n’a pas vraiment la dent sucrée, un gâteau au fromage à un étage ou un citron d’avoine à base de plantes sera juste l’option parfaite. Même si un gâteau plus gros représente une toile plus large pour la décoration, une seule couche peut également être ajournée avec des fleurs, par exemple. Et oui, vous pouvez décorer le gâteau d’anniversaire avec des fleurs comestibles à tout moment de l’année, même en hiver ou au printemps (et ce ne sera pas un cliché). Une autre excellente option serait un gâteau métallique. L’or rose sera probablement la nuance la plus tendance, mais vous pouvez également opter pour l’argent ou le cuivre. En ajoutant simplement quelques boules de chocolat blanc ou de cacao qui serviront de perles, vous pouvez obtenir un gâteau d’anniversaire minimal et sophistiqué.

Si vous avez besoin d’un dessert à base de plantes, une abondance de fruits différents superposés sur le dessus du gâteau vous servira de décor frais et coloré. Encore une fois, si vous avez l’impression de ne pas avoir assez de temps ou simplement de patience pour faire la confection et la décoration, consulter des professionnels et commander un gâteau de choix sera la meilleure option. Cela peut être plus applicable aux desserts végétaliens, car les boulangers expérimentés sauront exactement quels ingrédients d’aliments complets utiliser pour faire un extraordinaire gâteau végétalien au chocolat, aux framboises ou au citron.

Enfin, nous pouvons dire qu’un peu de créativité, de patience et d’amour sont ce qu’il faut pour faire un joli gâteau d’anniversaire. Et au cas où l’on n’aurait tout simplement pas les compétences nécessaires pour préparer ce type de dessert, vous pouvez le faire livrer à votre domicile, tout aussi savoureux et magnifique.