Principales conclusions du rapport sur les agents de transformation d’AppDynamics

De nouvelles recherches issues du rapport COVID-19 Special Edition d’AppDynamics ont été menées pour comprendre plus en détail comment les professionnels de la technologie et les départements informatiques sont aux prises avec une demande croissante et des pressions croissantes pour accélérer les stratégies de transformation numérique en réponse à COVID-19.

L’étude de cette année a interrogé 1 000 professionnels de l’informatique dans 10 pays, dont l’Australie.

«Ces résultats mettent vraiment en lumière la pression que subissent les technologues australiens et leurs équipes», Steven Long, directeur technique régional d’AppDynamics.

« Avec COVID-19 créant les plus grandes pressions technologiques que leurs organisations aient jamais connues, il n’est pas surprenant que de nombreux professionnels des TI se sentent dépassés.

«Mais c’est maintenant l’occasion de vraiment intensifier et de démontrer leur valeur, en devenant des agents de transformation et en défendant le besoin d’autonomie, de responsabilité et de liberté de réinventer les applications, de sécuriser les données, de transformer les infrastructures et de responsabiliser leurs équipes.

«83% des répondants australiens ont déjà connu un changement positif de perception durant cette période, du rôle intégral que l’informatique joue au sein de leur organisation. Ce seront les compétences et la vision des agents australiens de transformation qui détermineront si leurs entreprises peuvent réussir à traverser cette période et à émerger plus fort de l’autre côté. »

Principales conclusions:

92% des organisations australiennes ont modifié leurs priorités technologiques pendant la pandémie.

75 pour cent des technologues australiens affirment que COVID-19 a créé la plus grande pression technologique pour leur organisation qu’ils aient jamais connue.

Dans le monde, 61% des professionnels de l’informatique se sentent plus sous pression que jamais auparavant. En Australie, 55% des professionnels de l’informatique affirment la même chose.

Les deux tiers des technologues en Australie (66%) sont maintenant invités à effectuer des tâches et des activités qu’ils n’ont jamais faites auparavant.

72% des technologues australiens confirment que la pandémie a révélé des faiblesses dans leurs stratégies numériques, créant un besoin urgent de faire avancer les initiatives qui faisaient autrefois partie des programmes de transformation numérique pluriannuels. C’est beaucoup plus que dans le monde – 66%.

63 pour cent des professionnels australiens de l’informatique affirment que les projets de transformation numérique dans leur organisation ont été mis en œuvre en quelques semaines plutôt que des mois ou des années avant la pandémie.

C’est la deuxième fois qu’AppDynamics commande son rapport Agents of Transformation. Vous pouvez lire le premier rapport publié en 2018 ici.