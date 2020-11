Prince Charles: Une reprise verte est l’histoire de notre temps

2020-11-11 11:00:05

Selon le prince Charles, parvenir à une reprise verte est «l’histoire de notre temps».

Le royal de 71 ans craint que le monde se trouve déjà à la «dernière étape» de la lutte contre le changement climatique et a donc encouragé une action urgente sur la question.

S’exprimant lors du sommet Green Horizon, il a expliqué: «Je crains que nous ne soyons littéralement à la dernière étape. Et il y a une réelle urgence à agir.

« Nous savons maintenant ce que nous devons faire pour sauver la situation, plutôt que de continuer à en parler. »

Charles a également souligné les avantages économiques potentiels de l’adoption de sources d’énergie durables.

Il a déclaré: << La réalisation d'un avenir durable est l'histoire de la croissance de notre époque et peut, en fait, alimenter notre relèvement post-pandémique d'une manière qui profite à la vie et aux moyens de subsistance des gens et à la propre économie de la nature et rapporte des la fenêtre d'action se ferme rapidement. "

Le royal britannique discute de la question du changement climatique depuis des décennies et même si les campagnes ont recueilli un soutien croissant ces dernières années, il admet que la question n’est pas pour les «timides».

Il a déclaré: « Ayant défendu l’action climatique maintenant au cours des 40 dernières années, je peux vous dire que ce n’est pas un combat pour les timides. »

Le prince William a également parlé avec passion de la sauvegarde de l’environnement pour les générations futures.

Le royal de 38 ans a admis avoir été inspiré par la passion de son père pour la question.

Il a dit précédemment: «Je me demande régulièrement de quoi mon père se tape. Je suis sûr que tous les fils pensent la même chose.

« Il en a parlé pendant longtemps et bien avant que les gens ne se préoccupent du changement climatique. Donc, j’ai toujours écouté, appris et cru en ce qu’il disait. »

William pense que les attitudes à l’égard du changement climatique ont beaucoup évolué ces dernières années.

Il a dit: « Je pense que la personne pointilleuse maintenant serait la personne qui ne croit pas au changement climatique. »

