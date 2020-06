Primera Division: le Real Madrid remporte le redémarrage de la ligue

Le Real Madrid est de retour avec une victoire de la pause obligatoire de Corona. La Ligue royale a battu le candidat à la relégation SD Eibar 3: 1 (3: 0) et a de nouveau progressé de deux points pour les leaders de Barcelone. Le Barça avait remporté son match d’ouverture 4-0 au RCD Majorque samedi.

Le joueur national Toni Kroos a pris les devants pour le Real (4e), le capitaine Sergio Ramos (30e) et l’arrière gauche Marcelo (37e) ont augmenté à 3-0 avant la pause. Marcelo est tombé à un genou après son but et a levé son poing – un message au mouvement Black Lives Matter.

Le champion du record espagnol a visiblement traîné les rênes en seconde période et permis à Eibar le but de Pedro Bigas (60e). La deuxième mi-temps est allée 3-0 aux invités d’Eibar en termes de tirs au but. Le joueur vedette Eden Hazard a également causé des inquiétudes au Real, qui a pris sa place sur la tribune après son remplacement par un sac de glace à la cheville droite.

Le redémarrage de la ligue espagnole est précédé d’une interruption de trois mois en raison de la pandémie corona. Les spectateurs n’ont pas été admis jusqu’à présent, mais les animations sur la tribune devraient créer une atmosphère de stade. Le Real a décidé de ne pas jouer les autres matchs de la saison au Santiago Bernabeu, mais dans le stade amateur.

La table Primera Division