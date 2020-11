Primera Division – L’Atletico Madrid a battu le Barca grâce à Carrasco

Après une excursion ratée du gardien de but national Marc-André ter Stegen dans la Liga espagnole, le FC Barcelone ne se met pas au pas. L’équipe autour de la superstar argentine Lionel Messi a perdu 0-1 (0-1) à l’Atletico Madrid et n’est que dixième avec onze points.

Yannick Carrasco a marqué le but du jour dans le temps d’arrêt en première mi-temps. L’international belge est venu au ballon lors d’une contre-attaque devant le ter Stegen précipité, l’a enfoncé dans les jambes et a terminé à plus de 20 mètres dans le but vide.

Le Real Madrid, champion du record mal décimé, avait également subi le prochain revers. L’équipe autour du champion du monde de Rio Toni Kroos, qui est battue par des cas corona et des blessures, n’a marqué que 1-1 (1-0) à Villarreal et est de 17 points de plus à deux points de l’équipe de l’entraîneur Unai Emery dans le tableau. .

Avant la trêve internationale, le Real avait concédé une défaite 4-1 au Valencia CF. La Real Sociedad San Sebastian, leader de la ligue, sera en action dimanche au FC Cadiz.

A Villarreal, l’attaquant Mariano Diaz, qui n’avait joué que 14 minutes cette saison, a donné l’avantage au Real dès la deuxième minute. Gerard Moreno (76.) a marqué un penalty pour le score final.

Homegrown Diaz a eu sa chance après que l’attaquant Karim Benzema (souche à l’aine) et l’ex-Francfort Luka Jovic (Corona) aient dû passer. Le capitaine et chef de la défense, Sergio Ramos, était également porté disparu après s’être blessé à la cuisse droite lors du 6-0 historique de l’équipe nationale espagnole contre l’Allemagne mardi.

© imago images / fil zuma

LaLiga: la table