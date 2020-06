Pride 2020 : 4 livres de chef LGBTQ à avoir dans sa collection

En l’honneur du mois de la fierté LGBTQ, c’est l’occasion idéale pour mettre en avant certains des étonnants et détonants livres de cuisine créés par des cuisiniers LGBTQ+.

Il n’y a rien de tel que la sensation d’ouvrir un nouveau livre de cuisine et d’être immédiatement inspiré par les belles photos colorées et les recettes qui en valent la peine. Que vous soyez gay, lesbienne, Bisexuel, transgenre, ou hétéro, ces livres étonnantes vont vous révéler tous les secrets d’une bonne cuisine. Que vous soyez doué ou très peu calé en anglais, ces livres vont vous donner envie de reprendre des cours.

De la cuisine haut de gamme ultra-créative (pensez : crevettes saumurées à la coriandre et au gingembre avec un avocat poêlé) et de la cuisine indienne moderne de confort aux desserts classiques du Sud et aux recettes de glace insolentes (tarte aux pêches ou boules de bretzel salées recouvertes de fudge). Les recettes de ces irrésistibles livres de cuisine sont aussi diversifiées que la personnalité de leurs auteurs. Que vous organisiez une fête de la fierté ou que vous souhaitiez simplement ajouter une nouvelle vie à votre répertoire culinaire, voici quelques livres de cuisine incontournables des cuisiniers LGBTQ.

Lazarus Lynch “Son of a Southern Chef”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Siren (@savagesiren_1011) le 2 Janv. 2020 à 10 :23 PST

Lazarus Lynch s’inspire d’un riche passé pour sa cuisine vibrante et directe : son père est originaire du sud des États-Unis, tandis que sa mère a des origines guyanaises et britanniques ; ils ont élevé leur fils à New York et il a grandi en mangeant dans un melting-pot culinaire. La nourriture qu’il prépare est une glorieuse représentation de toutes ces saveurs, et chaque bouchée est conçue pour satisfaire les papilles. Essayez sa recette parfaite de sandwich au poulet frit au babeurre pour y goûter, et procurez-vous le livre pour vos autres plats préférés du moment, des galettes de maïs au piment poblano au pudding à la banane dulce de leche, tous entremêlés d’histoires de famille et d’un grand sens du style. Un livre multiculturel, tout comme son auteur.

Kristen Kish, “Kristen Kish cooking, recipes and techniques”

Vous êtes à la recherche d’un livre de cuisine pour améliorer vos compétences culinaires, vos recherches s’arrêtent ici. Kristen Kish, lauréate du concours « Top Chef » pour la saison 10, a le don de mélanger les ingrédients de manière surprenante et inventive, tout en étant raffinée. Par exemple, un avocat poêlé associé à des crevettes saumurées à la coriandre et au gingembre ou des cuisses de poulet frites associées à du miel caramélisé doux, fumé et légèrement amer, relevé de piments et de citron. Salué par David Chang, chef et fondateur de Momofuku, comme « l’un des chefs les plus talentueux du coin », le livre de cuisine de Kristen ne manquera pas d’inspirer des heures de créativité en cuisine.

Joey Skladany, “Basic Bitchen”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joey Skladany (@joeyskladany) le 7 Avril 2020 à 8 :33 PDT

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus… basique ? Rassurez-vous c’est normal, la cuisine de haut niveau peut être un tantinet difficile si on n’a pas les bases. Joey Skladany, le rédacteur en chef du site américain Chowhound, a très bien compris cela. Son nouveau livre prendra place dans les rayons au mois d’août. Vous y découvrirez plus de 100 recettes à faire tous les jours, des nachos aux crêpes du dimanche pour que votre vie ai un gout et une saveur particulière. Si l’on peut dire, c’est aussi un pur plaisir de lire. Préparez-vous à rire à gorge déployée même si vous bavez. Car la personnalité de notre chef transparait aussi dans ses plats aussi barrés les uns que les autres. À se procurer au plus vite.

Gabrielle Hamilton, « Prune : A cookbook »

Vous avez sans doute déjà vu ce magnifique livre de cuisine niché sur l’étagère d’un ami très stylé ou vous pourriez même le posséder vous-même, mais saviez-vous qu’il a été écrit par un chef queer (le Q de LGBTQ signifiant Queer pour désigner ceux qui se posent encore la question sur leurs vraies natures) aussi douée qu’exigeante ? Gabrielle Hamilton, auteure à succès et lauréate du prix James Beard, a ouvert son restaurant Prune en 1999. Publié en 2014, ce livre de 250 recettes est une réplique inspirée des classeurs et des recettes de cuisine de son restaurant. Essayez de faire vos propres crevettes grillées avec du beurre d’anchois ou de la langue et du poulpe avec de la salsa verte aux œufs de mimosa. Vous nous en direz des nouvelles.