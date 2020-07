Prévisions du super-cycle Apple iPhone 5G par les analystes

On sent vraiment que tout ce qui concerne 2020 est décalé. L’une des plus grandes questions dans le monde mobile est de savoir si Apple sera toujours en mesure de respecter son calendrier traditionnel pour la sortie des modèles d’iPhone 2020. Au début de l’année, la chaîne d’approvisionnement du fabricant a dû fermer car COVID-19 terrorisait l’Asie. La question de savoir si nous verrons les iPhones 5G 2020 introduits en septembre et lancés peu de temps après dépend de la rapidité avec laquelle les fournisseurs ont pu compenser leur temps d’arrêt.

On devrait voir un super-cycle iPhone piloté par la 5G selon les analystes



Aujourd’hui, les analystes de la société d’investissement Wedbush ont écrit aux clients et ont donné une estimation générale de ce qu’ils s’attendent à ce que le calendrier soit pour la prochaine iPhone 12 series. La note, écrite par Daniel Ives et Strecker Backe, était vu par AppleInsider. Il appelle à un dévoilement normal des combinés en septembre avec des expéditions retardées d’un mois à octobre. Les analystes écrivent que « la chaîne d’approvisionnement qui revient à la normalisation avant les attentes a été impressionnante ». Ils ajoutent que cela « remet finalement Cook & Co. au siège du conducteur pour lancer ce cycle 5G dans son délai typique de la mi-fin septembre avec les smartphones atteignant les étagères / le site Web début octobre ».

Modèles factices des trois tailles d’écran attendues pour l’iPhone 12

Quant à savoir dans quelle mesure les modèles repensés seront acceptés par les consommateurs, les analystes s’attendent à voir un super-cycle iPhone piloté par la 5G. La note aux clients se lit comme suit: « En particulier, nous observons une baisse continue de la demande en Chine au cours du mois de juin et début juillet malgré quelques ralentissements et la scène se prépare pour un cycle iPhone 12 refoulé massif avant l’automne cette région clé ainsi que dans le monde. » Sur les 950 millions d’iPhones actuellement utilisés dans le monde, Ives et Backe indiquent que jusqu’à 350 millions d’unités sont prêtes à être remplacées par un nouveau modèle. 20% de ces mises à niveau proviendront de Chine, selon la note qui a déclaré: « Nous pensons qu’en Chine, entre 60 millions et 70 millions d’iPhones sont dans la fenêtre d’une opportunité de mise à niveau au cours de la prochaine année, Apple agissant de manière agressive à tous les prix (SE, iPhone 12) pour consolider sa base installée malgré les pressions concurrentielles des acteurs nationaux. »

Wedbush a relevé son objectif sur les actions d’Apple de 425 $ à 450 $ et s’attend à ce qu’il devienne la première société publique américaine évaluée à 2 billions de dollars. Apple est devenu la première entreprise américaine à atteindre le billion de dollars en août 2018. La société a fait un grand bond ce matin vers cet objectif en grimpant de plus de 15 $ par action pour atteindre un nouveau record historique à 399,82 $. Les analystes disent que l’unité des services à elle seule peut recevoir une énorme évaluation. Ives et Backe ont écrit que «le secteur des services auquel nous attribuons une fourchette d’évaluation de 600 à 650 milliards de [increasing] l’importance de cette source de revenus clé. « Apple est sur la bonne voie pour atteindre 50 milliards de dollars de revenus de services cette année, ce qui est un objectif que Apple s’efforce d’atteindre. Cette division comprend certains services d’abonnement récurrents comme Apple Music, Apple Arcade, Apple TV +, et Apple News +. Les autres composants de cet appareil incluent Apple Pay, iCloud, AppleCare +, etc.

Nous prévoyons que quatre modèles d’iPhone différents seront dévoilés cette année. L’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces seront tous équipés d’un écran AMOLED et alimentés par le chipset Aion Bionic de 5 nm. Les modèles standard contiendront 4 Go de mémoire tandis que 6 Go seront trouvés sur les unités « Pro ». Au lieu de 64 Go, la plus petite quantité de stockage offerte sur un modèle iPhone 12 2020 pourrait être de 128 Go.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max devraient être équipés d’appareils photo grand angle, ultra large et téléobjectif. Ces modèles devraient également comporter un capteur de profondeur de temps de vol LiDAR qui améliorera les capacités d’IA des combinés et améliorera également le flou bokeh sur les portraits. Les unités standard de l’iPhone 12 pourraient inclure tout sauf la caméra téléobjectif.