Prêtre chaud dans les semaines à venir – / Film

Ses matériaux sombres La saison 2 a été créée sur HBO ce lundi, et au fur et à mesure que le générique du premier épisode roulait, nous avons eu une idée de ce à quoi nous attendre dans les semaines à venir. Et par le nouveau Ses matériaux sombres Bande-annonce de la saison 2: beaucoup plus d’action, d’intrigues, de guerres dévastatrices et un ancien Hot Priest, maintenant Hot Explorer Shaman Man. C’est vrai, Sac à puces étoile Andrew Scott fait ses débuts tant attendus en tant que Stanislaus Grumman, alias John Parry, l’explorateur de notre monde qui s’est en quelque sorte fait son chemin chez Lyra. Et il n’est que l’un des nombreux nouveaux personnages qui rejoindront la saison 2 de Ses matériaux sombres. Regardez le nouveau Ses matériaux sombres bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

Bande-annonce de la saison 2 de His Dark Materials: semaines à venir

Bien que le premier épisode de la deuxième saison de Ses matériaux sombres était un peu fragile, le teaser de HBO pour le reste de la saison nous donne un bon avant-goût de la nouvelle saison améliorée 2. Nos deux protagonistes Lyra (Dafne Keen) et va (Amir Wilson) sont enfin unis et explorent notre Oxford, mais affrontent un ennemi dangereux, Ariyon Bakare‘s Lord Boreal, qui forme une alliance inquiétante avec Mme Coulter (l’énorme Ruth Wilson). Et il y a la sous-intrigue majeure du Magistère oppressif qui part en guerre contre les sorcières, beaucoup d’explosions, etc. Mais ensuite, nous avons les choses amusantes: Lin-Manuel Miranda et Andrew Scott à la recherche d’une arme mythique dans un ballon à air chaud.

C’est une bonne allumeuse pour la deuxième saison de Ses matériaux sombres, que j’ai écrit dans ma critique «est un véritable festin de visuels à couper le souffle et d’aventures passionnantes», et une grande amélioration par rapport à la saison 1 tonale inégale. la deuxième saison devrait gagner tous les fans qui étaient incertains après sa première saison.

Ses matériaux sombres continue de diffuser sa saison de 8 épisodes les lundis sur HBO.

His Dark Materials met en vedette Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda. Adaptant la trilogie primée du même nom de Philip Pullman, considérée comme un chef-d’œuvre moderne de fiction imaginative, la première saison suit Lyra, une jeune femme apparemment ordinaire mais courageuse d’un autre monde. Sa recherche d’un ami kidnappé révèle un sinistre complot impliquant des enfants volés et devient une quête pour comprendre un phénomène mystérieux appelé Dust. Alors qu’elle voyage à travers les mondes, y compris le nôtre, Lyra rencontre Will, un garçon déterminé et courageux. Ensemble, ils rencontrent des êtres extraordinaires et des secrets dangereux, avec le sort des vivants – et des morts – entre leurs mains.

Articles sympas sur le Web: