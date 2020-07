Prêt à battre tous les records, connaître les détails ici

– – – – – – Netflix a récemment sorti un film original «The Kissing Booth 2». Immédiatement après la sortie du film, il occupe la première position. Cela fait quelques jours depuis la sortie et encore, il continue à maintenir la position. Quel est le nouveau jalon que The Kissing Booth est sur le point d’atteindre? Découvrez dans l’article! Quel album «The Kissing Booth 2» est sur le point de battre? Habituellement, toutes les plateformes de streaming en ligne conservent sa liste des 10 meilleurs émissions, séries ou films. De même, Netflix fait de même, il y a peu de films et d’émissions qui arrivent au sommet. The Kissing Booth est l’un de ces films en première position dans la liste des 10 meilleurs. Mais ce n’est pas seulement le seul jalon du film. La vraie course est entre les films et les émissions dans le Top 10, tous ces Top 10 sont en concurrence les uns avec les autres. Netflix garde également un onglet sur les jours où un film ou une émission a conservé la 1ère position dans le graphique. Un film, généralement, atteint la position pendant 4-5 jours, mais une émission l’atteint pendant 10 jours et plus. Bien qu’il y ait une attente, Spenser Confidential est l’un de ces films qui a maintenu la première position pendant 18 jours entiers. On s’attend à ce que «The Kissing Booth 2» suive également la même tendance. Cela pourrait devenir le deuxième film à maintenir la position pendant 10 jours et plus. En outre, le film n’a pas beaucoup de concurrence car aucun film très attendu n’est en route. C’est une bonne nouvelle pour le film et nous vous tiendrons au courant quand « The Kissing Booth 2 » battra les records. Pour d’autres mises à jour, restez connecté à Honk News! – – –

