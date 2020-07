Presque tout le monde mise sur Sony annonce le prix et la date de sortie de la PS5 en août

Le mois d’août est le mois pour Sony pour définir de nombreux autres détails sur la PlayStation 5 – ou du moins Internet voudrait vous faire croire. C’est vrai, nous sommes à nouveau au point où le désespoir s’installe. Sony est resté silencieux sur le sujet de la prochaine génération depuis qu’il a révélé sa prochaine console en juin, et bien sûr, cela signifie que chaque chancer sur le Web est dire aux gens que les nouvelles vont baisser au cours des 30 prochains jours environ.

L’essentiel est que personne ne peut déterminer une date précise parce que personne ne sait vraiment quels sont les projets de Sony – cela est clair sur la base des événements précédents. Nous devons évidemment bientôt faire un état des lieux – le géant japonais a encore tant de choses à dire – mais pour le moment, votre estimation est aussi bonne que la nôtre.

Pourtant, les rumeurs commencent définitivement à tourner. Dans le dernier Kinda Funny Gamescast, Imran Khan dit qu’il a « entendu » que Sony et Microsoft « devaient » parler de « prix et disponibilité » en août. De plus, Jeff Grubb est de retour sur Twitter avec un calendrier des événements mis à jour, suggérant que la prochaine projection de Sony aura lieu entre le 5 et le 11 août.

Ça commence à ressembler à quelque chose a Cela se produira en août, mais comme toujours, nous vous déconseillons de placer des paris jusqu’à ce que Sony agisse. Bien que nous comprenions que l’attente d’informations clés sur la PS5 peut être un peu frustrante, cela finira par arriver, et nous serons là pour couvrir les dernières nouvelles ici sur Push Square.